İran'la nükleer müzakerelerde çözüm aranıyor

Görüşmeler öncesi ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile
bir araya geldi. Cevad Zarif'in AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve
diğer müzakerecilerle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı
Zarif, "Henüz bir uzlaşma yok. Ancak bu, görüş ayrılıklarının aşılmaz olduğu
anlamına gelmiyor" dedi.
İran heyetinden bir üst düzey yetkili ise "24 Kasım'a kadar uzlaşma sağlanamamasının
bir felaket olarak algılanmamasını" istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da
görüşmelerin 24 Kasım sonrasına sarkma ihtimalini daha önceki açıklamalarında dile
getirmişti. ABD ve AB bu talebi reddediyor.
ABD heyetinden bir üst düzey yetkili, "Görüşmelerin uzatılması konusunda pazarlık
söz konusu değil. Kesin tarih belirlenmesi, zorlu kararların alınması açısından
önemlidir. Burada çok zorlu kararlar üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.
24 Kasım hedefi tutturulabilecek mi?
İran ile 5+1 Grubu ülkeleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde 24 Kasım 2013
tarihinde yapılan müzakerelerde geçici anlaşmaya varılmış ve bu anlaşma uyarınca
taraflar arasında 20 Temmuz 2014 tarihine kadar kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması
öngörülmüştü. Ancak farklılıkların giderilememesi nedeniyle müzakereler, 24 Kasım
2014 tarihine kadar uzatılmıştı.
Görüşmelerde İran'ın nükleer programının barışçıl amaçlarla kullanımla
sınırlandırılması amaçlanıyor. Batılı ülkeler Tahran’ın nükleer silah geliştirme
kapasitesine ulaşmasından kaygı duyuyor. 24 Kasım'a kadar bir anlaşmaya varılması
durumunda İran'a yönelik uluslar arası yaptırımların kaldırılması öngörülüyor.