İran'la nükleer müzakerelerde çözüm aranıyor

Görüşmeler öncesi ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile

bir araya geldi. Cevad Zarif'in AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve

diğer müzakerecilerle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı

Zarif, "Henüz bir uzlaşma yok. Ancak bu, görüş ayrılıklarının aşılmaz olduğu

anlamına gelmiyor" dedi.

İran heyetinden bir üst düzey yetkili ise "24 Kasım'a kadar uzlaşma sağlanamamasının

bir felaket olarak algılanmamasını" istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da

görüşmelerin 24 Kasım sonrasına sarkma ihtimalini daha önceki açıklamalarında dile

getirmişti. ABD ve AB bu talebi reddediyor.

ABD heyetinden bir üst düzey yetkili, "Görüşmelerin uzatılması konusunda pazarlık

söz konusu değil. Kesin tarih belirlenmesi, zorlu kararların alınması açısından

önemlidir. Burada çok zorlu kararlar üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.

24 Kasım hedefi tutturulabilecek mi?

İran ile 5+1 Grubu ülkeleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde 24 Kasım 2013

tarihinde yapılan müzakerelerde geçici anlaşmaya varılmış ve bu anlaşma uyarınca

taraflar arasında 20 Temmuz 2014 tarihine kadar kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması

öngörülmüştü. Ancak farklılıkların giderilememesi nedeniyle müzakereler, 24 Kasım

2014 tarihine kadar uzatılmıştı.

Görüşmelerde İran'ın nükleer programının barışçıl amaçlarla kullanımla

sınırlandırılması amaçlanıyor. Batılı ülkeler Tahran’ın nükleer silah geliştirme

kapasitesine ulaşmasından kaygı duyuyor. 24 Kasım'a kadar bir anlaşmaya varılması

durumunda İran'a yönelik uluslar arası yaptırımların kaldırılması öngörülüyor.