'Nükleer gücü sahip İran, IŞİD'den daha tehlikeli'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada nükleer silahlara sahip bir İran’ın, Suriye ve Irak’ta büyük bir alanda hakimiyet kuran IŞİD’den daha büyük bir tehdit oluşturacağını söyledi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Netanyahu, “Yanıldığımı sanmayın, IŞİD mağlup edilmeli. Ancak IŞİD’i mağlup edip İran’ı nükleer güç olmanın eşiğinde bırakmak muharebeyi kazanıp savaşı kaybetmek anlamına gelir. İran’ın nükleer alandaki askerî kapasitesi tamamen tasfiye edilmeli” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu Tahran yönetiminin son dönemde Batı’ya yönelik tutunduğu tavrın uluslararası yaptırımların kaldırılmasına ve “İran’ın nükleer bomba imalatının önündeki engelleri kaldırmaya” yönelik olduğunu savundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye IŞİD suçlaması

Netanyahu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada IŞİD konusunda “timsah gözyaşları döktüğünü” söyledi. Ruhani, Batı ülkelerini IŞİD’i beslemekle suçlamış ve örgütle mücadeleyi desteklediklerini ancak bu mücadelenin bölge dışındaki ülkeler yerine bölgedeki güçler tarafından yürütülmesi gerektiğini söylemişti.

'Hamas ile IŞİD aynı zehirli ağacın dalları'

Konuşmasında İsrail-Filistin barışı konusuna da değinen Netanyahu, Filistinlilerle İsrail halkına ve bölgeye istikrar ve barış getirecek “tarihi bir uzlaşma”ya destek verdiğini belirtti ancak bu uzlaşmanın detayları hakkında bilgi vermedi. “Hamas ile IŞİD’in aynı zehirli ağacın dalları olduğu” söylemini yineledi.