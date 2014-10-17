Nükleer santralı kamyona sığdırdılar

Dünyanın en büyük silah ve savunma sanayi şirketlerinden ABD’li Lockheed Martin, bir kamyona sığabilen ve 100 megavatlık güç üreten nükleer santral geliştirdiklerini açıkladı. Pentagon’un en büyük tedarikçisi olan şirketin ileri araştırmalar grubu ‘SkunkWorks’ (Kokarca İşi) başardıkları nükleer füzyonu 10 yıl içinde ticari hale getirebileceklerini ilan etti.

İsmet Berkan’ın Hürriyet’teki haberi şöyle:

Türkiye, pek çok bakımdan dünyadan kopuk yaşayan bir ülke. Ama bu kopukluğun en belirgin olduğu alan herhalde bilimsel/teknolojik gelişmelerle ilgili bölge. Biz yine enerjimizi kendi iç barışımızı daha da bozmak için harcarken Amerika’dan gelen bir haber, dünyanın dört bir yanındaki büyük kavgaların sona ermesine neden olabilir. Amerika’nın ünlü havacılık ve savunma sanayi devi Lockhead Martin şirketinin ‘ileri araştırmalar grubu’ olan ‘SkunkWorks’ (Kokarca İşi) adlı departmanı önceki gün nükleer füzyonu başardıklarını ve bunu 10 yıl içinde ticari hale getirebileceklerini ilan etti.

Ciddiye almamız lazım

‘SkunkWorks’ü ciddiye almak gerekiyor; çünkü bu grup daha önce U2 casus uçağından hayalet bombardıman uçağına kadar pek çok büyük teknolojik yeniliği yapan grup. Nükleer füzyon ise, mevcut nükleer fizyon reaktörlerinin tersine, hiçbir nükleer atık sorunu olmadan ve neredeyse sonsuz bir enerjiye sahip olmak demek. Enerjinin üretileceği materyal de ucuz: Hidrojen atomları. Güneşimiz ve evrendeki neredeyse bütün yıldızlar enerjilerini füzyondan sağlıyor. 20-30 milyon derecelik sıcaklıklarda hidrojen çekirdekleri birbirine yaklaşıyor ve birleşiyor, böylece helyum atomuna dönüşüyorlar. Bu birleşme sırasında da muazzam bir enerji ortaya çıkıyor; o enerji sayesinde de bugün dünyada hayat var, ışık var.

Düne kadar bilmiyorduk

Güneşin içinde olan bir şeyi, dünya yüzeyinde ve kontrollu bir ortamda yapmak en azından 80 yıldır bilimcilerin hayali. Bu hayal bir tek, hidrojen bombası yoluyla yapıldı; o da enerji elde etmek için değil insan öldürmek içindi. Uzun süredir dünyanın dört bir yanında sessizce nükleer füzyon üzerinde çalışılıyor. En ileri çalışmanın Amerika’da Livermoore Fizik Labaratuvarında ve Fransa’da olduğu da biliniyor. Hep gizlilik içinde çalışan ve bugüne kadar hiç kamuoyu önüne çıkmayan Lockhead’in ‘SkunkWork’ bölümünün füzyon çalıştığını kimse düne kadar bilmiyordu. Ancak grup ve şirketin resmi sözcüleri önceki gün hiç beklenmedik bir açıklamayla, ilk küçük ölçekli füzyon reaktörlerini gerçekleştirdiklerini ve bunu denediklerini duyurdular.

Jeostratejilerin tümü çökecek

Lockhead’in geliştirdiği füzyon reaktörü (doğruysa) sadece küresel ısınmadan muzdarip dünyamız kazanmayacak; aynı zamanda fosil yakıt kaynaklarını güvence altına almaya veya onları ele geçirmeye dayalı bütün jeostratejiler de çökecek.

Önce denizaltılarda denenecek

Kamyonete sığabilecek kadar küçük nükleer santralların ilk olarak ABD denizaltılarında denenebileceği belirtiliyor. Lockheed Martin üretime geçebilirse füzyon nükleer teknolojisi uygulanacak denizaltılar daha az maliyetle daha uzun mesafeli yolculuklar yapabilecek.

5 yıl içinde askeri 10 yıl içinde ticari

Lockhead’e göre, 100 megawat enerji üretecek füzyon reaktörü büyükçe bir kamyonun kasasına sığacak büyüklükte ve 5 yıl içinde askeri amaçlı, 10 yıl sonra ticari olarak kullanılabilecek. Geçmişte de nükleer füzyonun başardığına dair açıklamalar olmuş sonra bunların başarısızlığı görülmüştü. Bu nedenle Lockhead’in açıklamasına da ihtiyatla yaklaşmak lazım. Ama SkunkWorks gerçekten yaptığını söylediği füzyonu başardıysa dünyanın enerji sorunu bitti demektir; en önemlisi fosil yakıtlara ihtiyacımız kalmayacak demektir.

Kömürden 10 milyon kat daha fazla enerji

Projenin başındaki Tom McGuire geliştirdikleri küçük boyuttaki nükleer reaktörün mevcutlarından 10 kat daha küçük olduğunu açıkladı. Döteryum-trityum yakıtıyla çalışan bu santraller kömür santrallerine göre aynı miktarda atıkla 10 milyon kat enerji üretebilecek. Hidrojen atomunun izotopu olan döteryum okyanuslardan, trityum ise lityumdan elde edilebiliyor.