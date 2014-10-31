John Kerry için film karakteri benzetmesi

"Başkan Barack Obama, ekibini değiştirmeyi planlıyor..."

İddia, Obama'nın kabinesi hakkında görüşlerini aktarıldığı New York Times'ın haberinde ortaya atıldı. Haberde, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin çoğu zaman Beyaz Saray'la uyumlu açıklamalar yapmadığı yorumu yapıldı. Bu nedenle Beyaz Saray yetkililerinin Kerry'nin, 'Yer Çekimi' filminde Sandra Bullock'un canlandırdığı dünya etrafında kendi başına dönüp duran astronot gibi Beyaz Saray ile bağlantısız hareket ettiği esprilerini yaptığı öne sürüldü.

Gazeteciler konuyu, Başkan Obama ile Maine eyaletine giderken Air Force One uçağında Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest'e sordu.

Obama ve Beyaz Saray'daki üst düzey ekibin, Obama'nın kabinesindeki diğer üst düzey yetkililerin dünya genelinde ABD'nin çıkarlarını temsil etmede gösterdikleri çalışmalardan gurur duyduğunun bu haberden de anlaşılabileceğini belirten Earnest, Bakan Kerry'nin de dünya genelinde ABD'nin çıkarlarını geliştirmek için ciddi oranda çalışan biri olduğuna dikkati çekti.

Earnest, şunları kaydetti:

"Haberde Kerry için Sandra Bullock'un 'Yer Çekimi' filmine gönderme yapıldığını gördüm. İlk defa Bakan Kerry'nin isminin bu filmle ilişkilendirildiğini duydum. Ama size şunu söyleyebilirim ki, Bakan Kerry, Sandra Bullock'un canlandırdığı karakterle bir noktada uyuşuyor ki, o da kendisinin ABD'nin çıkarları için dünyanın etrafını birçok kereler dönüyor olması."

Earsnest, Kerry'nin bu çabalarıyla sadece meşguliyet içinde olmadığı aynı zamanda dünya genelinde ABD'nin çıkarlarını temsil etmede ve geliştirmede etkin olduğunu dile getirerek, Obama'nın Kerry'e güvenini vurguladı.