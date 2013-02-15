Kerem Altan: Yapabileceğim tüm yardımları yaptım

Kerem Altan'a ait evde yaşamını yitiren Defne Joy Foster davasında, tutuksuz yargılanan Altan'ın 3 yılla yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Altan, kendisinin tüm yardımları yerine getirdiğini söyledi.

'Altan duruşmaya katıldı'

Duruşmaya yazar Ahmet Altan'ın oğlu tutuksuz sanık Kerem Altan ve avukatı Veysel Ok katıldı. Müşteki İlker Yasin Solmaz ve Hatice Foster duruşmaya katılmazken, Foster'ın avukatı Ersan Taştek'in mahkemeye mazeret dilekçesi sunduğu görüldü.

'Kerem Altan: Ben yapabileceğim tüm yardımları yaptım'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, duruşmada kimlik tespiti yapılan Kerem Altan, lise mezunu ve işsiz olduğunu ifade etti. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Altan, Defne Joy Foster ile sabaha karşı bir barda tanıştıklarını ardından da birlikte kendi evine gittiklerini ifade etti. Altan, "Evde yalnızdık, benden alkol istedi. Kendisine votka ikram ettim. Votkadan bir yudum aldı, fenalaştı. Bilincini kaybetmiş durumdaydı. Kendine getirmek için yüzünü yıkamak istedim ancak bu bir fayda sağlamadı" şeklinde olay gecesini anlattı. Foster'ı hastaneye götürmek isteyip de taşıyamadığını belirten Altan, "Evimin hemen yakınında Acıbadem Hastanesi'ne gittim. Hastane kapalıydı ve güvenlik görevlisi beni bir başka polikliniğe yönlendirdi. 100 metre ilerideki diğer poliklinik de kapalıydı ben de eve geri döndüm" diye konuştu. Eve döndüğünde Defne Joy Foster'ın durumunda bir düzelme olmadığı için ambulansı çağırdığını ve gelen sağlık ekibinin Foster'ın öldüğünü belirttiğini anlatan Altan, Defne Joy Foster'ı önceden tanımadığını, barda tanıştıklarını ifade etti. Defne Joy Foster'ın rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığını bilmediğini belirten Altan, "Olayın ertesi günü polis evimde arama yaptığında şahsın çantasında astım ilaçlarını buldular. Ben yapabileceğim tüm yardımları yaptım. Ölümüne neden olacak bir eylemim olmamıştır. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dedi.

'Avukat Ok: Müvekkilim iyi niyetli yardımlar yapmıştır'

Duruşmada söz alan Kerem Altan'ın avukatı Veysel Ok, Defne Joy Foster'ın olaydan hemen önce dans yarışmasına katılıp oldukça enejik yapıda görüntü sergilediğini belirterek, "Müvekkilim kendisini önceden tanımamış ve herhangi bir rahatsızlığının olduğunu bilmemektedir. Müvekkilim o gece tanıştığı bu kişi ile evine gelmiş ve müvekkilimin evinde rahatsızlanmıştır. Maktuül hastalığı sebebi ile ilaç kullanmakta ve almış olduğu alkol hastalığı tetikleyerek ölümüne neden olmuştur. Bu husus adli tıp raporu ile sabittir. Müvekkilim iyi niyetli insani gereklilik gereği yardımlar yapmıştır" şeklinde konuştu. Mahkeme hakimi, Kerem Altan'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

'Avukat Mermer: Tekrar ifade vermesini isteyeceğiz'

Defne Joy Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz'ın avukatı Ayşegül Mermer, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada dava hakiminin rahatsızlığı nedeniyle sabah saatlerinde görülecek duruşma için mahkemeye mazeret dilekçesi verdiklerini bildirdi. Mermer, Kerem Altan'ın başka bir mahkemenin hakimi tarafından vareste tutulmasıyla ilgili olarak ise "Kerem Altan başka hakime ifade verdi. Bu sebeple biz tekrar çağılımsanı talep edeceğiz. Kaldı ki hazırlık soruşturması eksik soruşturmayla iddianame hazırlanmıştı. Bu nedenle sanığa soru sorma hakkımız vardır. Çünkü toplanan delillerden farklı delillere ulaştık. Mahkeme de bu yönde araştırma yapılması yönünde talepte bulunacağız. Sanık aleyhine hiçbir delil toplanmamıştır. Kanımızca dosyadaki verilere Defne Joy Foster'in ölümü o an yanında bulunan kerem Altan'ın ihmalkar davranması sonucu olmuştur. Tekrar ifade vermesini ve sorularımızı yanıtlamasını isteyeceğiz" dedi.

'Olayın geçmişi'

İstanbul Kadıköy'de Kerem Altan'a ait evde 2 Şubat 2011 de hayatını kaybeden Defne JoyFoster'ın ölümü ile ilgili Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı Kerem Altan'ın, Foster'ın ölümünde kusurunun olmadığını belirterek "takipsizlik" kararı ile dosyayı kapatmıştı. Defne JoyFoster 'ın ailesinin avukatları takipsizlik kararına itiraz etti. Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelenen itiraz da reddedildi. Dosya daha sonra Yargıtay 12. Ceza dairesi tarafından incelendi. Darire, soruşturmanın hukuka aykırı olarak takipsizlik kararı verildiğini belirterek, Kerem Altan hakkında delillerin toplanması ve incelenmesine karar verdi. İtirazın kabulünü Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. Altan hakkında "yardım yükümlülüğünü yerine getirmemek suretiyle ölüme neden olmak" suçundan, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.