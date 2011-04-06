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Kerem Altan'dan kan örneği alındı

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’nın Defne Joy Foster’ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği evin sahibi Kerem

06 Nisan 2011 03:00

T24 - Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’nın Defne Joy Foster’ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği evin sahibi Kerem Altan’dan kan örneği alındı.

Altan, geçtiğimiz çarşamba günü Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi’nde iki tüp kan verdi. Kan alma işleminin uyuşturucu taramasıyla alakalı olmadığı, olay gecesi olası bir cinsel ilişkinin tespitine yönelik olduğu öne sürüldü.

Gerek görüldüğü takdirde Foster’ın eşi Yasin Solmaz’dan da kan örneği alınacağı öğrenildi.

Solmaz’ın avukatı Ayşegül Mermer, Kerem Altan’ın kurumun talebi üzerine kan örneği verdiğini, ancak müvekkili açısından bu tür bir talebin henüz bulunmadığını söyledi.

Foster, 2 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

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