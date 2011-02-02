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Yaşam

Kerem Altan: Barda tanıştık, evde fenalaştı

Ünlü sunucu, DJ Defne Joy Foster'ın fenalaştığında evde olan Taraf Gazetesi Yazıişleri Müdürü Kerem Altan ifade verdi.

02 Şubat 2011 02:00

T24 - Ünlü sunucu, DJ Defne Joy Foster'ın fenalaştığında evde olan Taraf Gazetesi Yazıişleri Müdürü Kerem Altan ifade verdi.

NTV'nin haberine göre; Defne Joy Foster'in dün akşam aralarında Kerem Altan ve Tolga Karel'in de bulunduğu bir arkadaş grubuyla Taksim'deki bir barda eğlendikten sonra, Altan'ın Caddebostan'daki evine gittiği öğrenildi.

Evde bir süre sonra fenalaşan Defne Joy Foster, banyoya götürüldü ve kendine gelmesi için yüzü yıkanıp, yatağa yatırıldı. İddialara göre, bu arada ambulans çağrıldı. Gelen ambulans Defne Joy Foster'e müdahale etse de başarılı olamadı.

Kerem Altan ifadesinde, akşam bir barda tanıştıklarını belirterek, gece geç saatlerde 4 arkadaş aynı taksiyle bardan ayrıldıklarını, daha sonra iki arkaşdaşlarını evlerine bıraktıktan sonra Bağdat Caddesi'ndeki evine gittiklerini söyledi. Yemek olarak da zeytin ekmek yediklerini söyleyen Altan, daha sonra Defne Joy'un fenalaştığını ve elini yüzünü yıkadığını açıkladı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Foster için doktor çağırmak için dışarı çıkan Altan ulaştığı ilk polikliniğin kapalı olduğunu ve başka bir poliklinikten doktorla eve gittiğini söyledi. Eve ulaştıklarında Foster'ın bayılmış bir halde bulunduğunu da belirtti.

Taraf Gazetesi Yazıişleri Müdürleri'nden olan Kerem Altan, olayla ilgili olarak çok üzgün olduğunu söyledi.

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