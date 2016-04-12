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Politika

Kendisiyle tokalaşmak isteyenler izdiham yarattı; Başbakan Davutoğlu ezilme tehlikesi atlattı

Şanlıurfa'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Davutoğlu otobüsten kalabalığa hitap etti

12 Nisan 2016 01:30

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu beraberinde bazı bakanlar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Burada yaptığı konuşmanın ardından otobüsten inen ve yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen Başbakan Davutoğlu, bu sırada kendisiyle tokalaşmak isteyenlerin oluşturduğu izdihamın arasında kalarak ezilme tehlikesi geçirdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Davutoğlu beraberinde bazı bakanlar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Başbakan Davutoğlu, burada kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan kalabalığa, otobüsten hitap ederek teşekkür etti.

Konuşmasının ardından otobüsten inen ve yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen Başbakan Davutoğlu, bu sırada kendisiyle tokalaşmak isteyenlerin oluşturduğu izdihamın arasında kaldı.

Kalabalığın arasında zaman zaman ezilme tehlikesi geçiren Başbakan Davutoğlu, korumalarının çemberinde ilerledi. Bu sırada bir koruma polisi refüjde düşünce arkasından gelen Davutoğlu da düşmemek için sendeledi. Son anda düşmekten korumalarının koluna girmesiyle kurtulan Başbakan Ahmet Davutoğlu, belediye ziyaretinin ardından AKP il başkanlığına gitti.

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