Bakanlar Kurulu, 13 yıl aradan sonra Ankara dışında bugün Urfa'da toplandı

Bakanlar Kurulu toplantısı 13 yıl aradan sonra Ankara dışında, Şanlıurfa’da yapılıyor.

Bakanlar Kurulu Ankara dışında son kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık yaptığı dönemde, 4 Eylül 2003'te, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta toplanmıştı. Urfa'da gerçekleşen toplantı 13 yılın ardından ilk olma özelliği taşıyor. Bunun yanında Kurtuluş Savaşı'nın sembol illerinden olan Şanlıurfa, bugün İstiklal Madalyası'na da kavuşuyor.

Madalyanın şehirde heyecan uyandırdığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Kurtuluş mücadelesi verenlerin torunları olarak 96 yıl sonra bize bunu hediye eden büyüklerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi. Madalyanın Şanlıurfa'da yaşayan 1 milyon 892 bin kişiye verildiğini belirten Çiftçi, “Burada bir bahar havası var. Herkes mutlu, her evde adeta bayram var” diye konuştu.

"Gururunu yaşayacağız"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E.Sabri Ertekin, “Bu büyük onurun, ilimizin 11 Nisan 1920'de vermiş olduğu şanlı mücadelenin 96'ncı yıldönümü kutlamalarında bizlere verilmesi ayrı bir önem taşıyor. Bizler, 11 Nisan Kurtuluş Günü'nde ecdadımızın hak ettiği İstiklal Madalyası'nı almanın haklı gururunu yaşamış olacağız, bu onur tüm Şanlıurfalılarındır, hayırlı olsun” dedi. Ertekin, “Urfa'ya kahramanlıklarının neticesinde TBMM tarafından 'şanlı' unvanı verildi. Şanlıurfa halkı, düşman işgalinden kurtuluşunda gösterdiği kendi kendine yetme başarısını, kentimizin sanayisinin ve ticaretinin de gelişmesinde gösterecek güce sahiptir” ifadelerini kullandı.

Projeler masaya yatırılacak

Başbakan Davutoğlu başkanlığında Şanlıurfa'da toplanan Bakanlar Kurulu heyeti, kentte hayata geçirilecek önemli projeleri de masaya yatırıyor. İstiklal Madalyası'na kavuşacak Urfalıların beklediği projeler arasında 'GAP Vadisi Projesi', 'Karakoyun ve Akpınar Derelerine Su Bırakma Projesi', 'Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü İlçelerine Hafif Raylı Sistemin Hayata Geçirilmesi Projesi' gibi yatırımlar var.