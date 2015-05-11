Kenan Evren'in kızı: Babam gibi adamlara çok ihtiyaç var, 'yine olsa yine yaparım' derdi!

12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in kızı Şenay Gürvit, babasının hayatını kaybetmesinin ardından yapılan olumsuz yorumların Evren ailesini umurunda olmadığını söyleyerek, “Babam çok dürüst bir adamdı. Ailecek alnımız ak, bunların hiçbirini hak etmedi. Allah ona yattığı yerde rahatlık versin. 'Yine bunlar olsa, yine yaparım' derdi. Bunu hiçbir zaman saklamadı. Net bir adamdı. Böyle adamlara Türkiye’de çok ihtiyaç var. Hele bugünlerde” dedi.

Evren ailesinin 12 Eylül’de yaşananlarla ilgili hiçbir zaman vicdan muhasebesi yapmadığını söyleyen Şenay Gürvit, “Türkiye’nin ortamı çok mu güzel?” diye sordu.

CNN Türk’te Mirgün Cabas’ın sunduğu “Her Şey” programına katılan Şenay Gürvit, Kenan Evren'in "Hastanedeki son günleri nasıldı?" sorusuna, "Kolu kırılmıştı. Bilinci tekrar yoğun bakıma alınana kadar açıktı" cevabını verdi.

Şenay Gürvit, siyasi partilerin devlet töreninde yer almama kararını da değerlendirerek şunları söyledi:

“Babacan bir insandı. İyi yürekli insandı, herkesin iyiliğini isterdi. Bunların böyle olacağını biliyorduk. Bunları hak etmedi. O günden bugüne aynı anayasayla yönetiliyoruz. İşlerine gelince anayasa değiştirilsin diyorlar. Halka yanlış bilgiler vermemek lazım. Babam çok dürüst bir adamdı. Ailecek alnımız ak, bunların hiçbirini hak etmedi. Allah ona yattığı yerde rahatlık versin.

Yine bunlar olsa, yine yaparım dedi. Bunu hiçbir zaman saklamadı. Net bir adamdı. Böyle adamlara Türkiye’de çok ihtiyaç var. Hele bugünlerde… Tekrar sağlıklı bir ortamda beraber olursak, daha sağlıklı bilgi alabilirsiniz.

İster etsinler, ister gelsinler, ister gelmesinler, biz bizim ailemizi biliyoruz. Biz bizim babamızın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ne problem vardı düzeninde? Ben 67 yaşında bir insanım.

Bu dönemle ilgili, keşke bu da böyle olmasaydı hissi sizde yok mu?

Vicdanen hiçbir şey yok bizim ailemizde. Böyle bir vicdan muhasebesi yapılmamıştır. Türkiye’nin ortamı çok mu güzel? Askerler boşu boşuna içeri girdi, Genelkurmay Başkanı dahil. Kimin sesi çıktı bana söyler misiniz?

Yanlış yönlendirilmişiz, yok böyle. Böyle devlet yönetilmez.

Darbe mi yapsalardı?

O günkü şartlarda değerlendireceksiniz, bugünkü şartlarda değerlendiremezsiniz. Bana gelen telefonları görseniz, herkes hakkını helal ediyor. İster etsinler, ister etmesinler. Zerre fark etmiyor. 12 Eylül canı yananları dinliyor musunuz? Üniversiteye gidemeyen çocuklar. Herkes diyor ki, Evren Paşa sayesinde üniversiteye gittik diye.

Sonra aynı çocukları, o rejim aldı hapislere attı?

Onları babam mı attı?

Asılmasını savundu.

Savunmadı. Her şey saptırılıyor. Medya, toplumu yanlış bilgilendiriyor. Bazı bölüm profesörleri görüyorum ki inanamıyorum. Allah öğrencileri böyle profesörlerden korusun. 12 Eylül’ü kendi kafalarına göre anlatıyorlar.

Umrumuzda bile değil. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Bizim hükümetle bir işimiz de yok. Evlatlar olarak vazifemizi yaparız. Bu rütbeler de özel olarak değil hak ettiği için verildi.

Yargıtay’daki dosyası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Haksızlık diye düşünüyorum. Siz bunun iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz. Öyle bir mesaj mı geldi size.

Ben sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum.

Ailecek rahatsızlığımız olmadığını söyledim. Niye ısrarla soruyorsunuz, merak ediyorum.

Yargıtay tarafından onansaydı, er olarak gömülecekti.

Herkes bayram edecekti değil mi, çok mu güzel bir tablo olacaktı? Medya bunu mu istiyor. 70 milyonun 60 milyonu Kenan Paşa diyor. 10 milyon ne düşünürse düşünsün. Şerefli bir adamın çocuklarıyız. Babam bunları hak etmedi.