Kenan Evren GATA'da yemek yerken boğuldu!

ANKARA – 12 Eylül askeri darbesinin lideri, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in (98) ölümünün ardından, tartışılacak bir sır ortaya çıktı. Evren’in ölüm nedeni, “yaşlılığa bağlı solumun yetmezliği” ifadesiyle duyuruldu, ancak bu açıklamanın gerçeği bütünüyle ifade etmediği anlaşıldı. Evren'in son günlerinde yatağından düşerek kalçasını ve kolunu kırdığı, iyileşme sürecindeyken yediği yemeğin akciğerine kaçması üzerine öldüğü ortaya çıktı. Öte yandan CNN Türk’te Mirgün Cabas’ın sunduğu “Her Şey” programına katılan kızı Şenay Gürvit, "Kenan Evren'in hastanedeki son günleri nasıldı?" sorusuna, "Kolu kırılmıştı. Bilinci tekrar yoğun bakıma alınana kadar açıktı" cevabını verdi.

Haber, TV6’da Gülümhan Gülten'in hazırlayıp sunduğu Gündem Arası programında yayınlandı.

Yatağından düştü

Mart 2012'den itibaren yaşlılığa bağlı bir dizi rahatsızlık nedeniyle Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedaviye alınan Evren’in, yaklaşık 10 gün önce yatağından düştüğü ve bu sırada kalça kemiği ile kolunu kırdığı öğrenildi.

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, bu olayın ardından özel yoğun bakım ünitesine alınan Evren, burada tedavi edildi ve “emboli” olarak bilinen “pıhtı atması” riski de bertaraf edildi. Evren bu süreçte hızla iyileşti, yaşı dikkate alındığında böyle bir operesyonu atlatması "mucize" olarak değerlendirildi.

Yatağında yediği yemek akciğerine kaçtı!

Kenan Evren, kısa bir süre önce yeniden odasına alındı. İyileştiği için rutine dönen ve yemeklerini de normal şekilde yediği belirtilen Evren, birkaç gün önce yatağında yemek yediği sırada rahatsızlandı. Bu sırada Evren'in yediği yemeğin akciğerine kaçtığı anlaşıldı.

Evren'in akciğerine kaçan yemek parçalarının bronşlara ulaştığı anlaşıldı ve doktorlar, akciğer aspirasyonu (akciğere yabancı cisim kaçması) teşhisiyle Evren’e müdahale ettiler. Ancak bu süreçte başarılı olunamadı.

Alınan bilgilere göre, Kenan Evren, yaşlılığa bağlı olarak değil, yemek yerken, yediği yemeğin akciğerine kaçması sonucu “aspirasyon” nedeniyle öldü.

9 Mayıs Pazar gecesi 98 yaşında hayatını kaybeden Kenan Evren, işkence, idamlar ve yasaklarla süren 12 Eylül darbesinden yaklaşık 30 yıl sonra yargılanıp rütbesi erliğe indirilerek müebbet hapse mahkûm edilen 17. Genelkurmay Başkanı olarak da tarihe geçmişti.

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* Gülümhan Gülten: TV6 Haber Koordinatörü