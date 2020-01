AKP'de Kenan Evren atışması

Türkiye'nin 7'nci Cumhurbaşkanı ve 12 Eylül 1980 darbesinin lideri Kenan Evren'in vefatının ardından hiç bir parti ve kurum başsağlığı mesajı yayımlamazken, "Bizim bir geleneğimiz var, ölünün arkasında çok kötü konuşulmaz. Allah rahmet eylesin diyoruz" diyen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'a AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik Twitter'dan yanıt verdi. Çelik, "Ölünün arkasından kötü konuşulmaz" ne demek? Bu mantığa göre Ebu Cehil'in, Hitler'in, Stalin'in, Pinochet'in ardından da konuşulmaz" dedi.

Diyarbakır'da dün seçim çalışmaları kapsamında esnaf gezen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kenan Evren'in vefatına ilişkin sözleri tartışma yarattı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı da olan Hüseyin Çelik'in kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ölünün arkasından kötü konuşulmaz" ne demek? Bu mantığa göre Ebu Cehil'in, Hitler'in, Stalin'in ve Pinochet'in ardından da konuşulmaz. Söylenen söz ne için söylenmiş, kapsamı nedir? Bunlar sorgulanmadan ezberlere yöneliyoruz. Tiranları insanlık vicdanı yargılamayacak mi? Kenan Evren öldü. 'Kör ölür badem gözlü, kel ölür sırma saçlı olur' söylemine hak mı verdireceğiz. Elbette maşeri vicdan onu da yargılayacak."