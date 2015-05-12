Kenan Evren'in cenazesine kimler katıldı?

12 Eylül askeri darbesinin lideri 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren için Genelkurmay Karargahı’nda yapılan askeri törene hükümetten ve siyasi partilerden katılım olmazken, kuvvet komutanları törende tam kadro yer aldı.

Basın mensuplarının alınmadığı Genelkurmay Karargahın'daki törene kuvvet komutanları dışında Susurluk davasında mahkûm olan ve 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin davanın bir numaralı sanıklarından Mehmet Ağar, 28 Şubat 'post-modern darbesi' davasında mahkum olan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, internete düşen ses kaydında 7 askerin şehit olduğu dost mayınıyla ilgili sözleriyle gündeme gelen ardından görevinden istifa ederek emekliye ayrılan 27. Genelkurmay Başkanı Işık Koşener ve Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Ali Şen katıldı.

Mehmet Ağar, gazetecilerin "Siyasi partilerden ve devlet erkanından katılımın olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?"sorusuna "Siyaseti bıraktım" yanıtını verdi.

Ali Şen de spor camiasını temsil ettiğini belirterek, "Spor camiasından ben varım, yetmiyor mu" dedi. Kenan Evren gibi herkesin ölümü bir gün tadacağını anımsatan Şen, "En son geçen hafta konuşmuştum, gayet iyiydi. 'Bodrum'a geleceğim, böreği hazırla' diyordu. Rumeli böreğini pek severdi. Hakk'ın rahmetine kavuştu, takdiriilahi. Hayat böyle. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Geçirdiği bir operasyon için istirahatı devam eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel cenazeye katılamadı. Özel’e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar vekalet etti.

Evren’in cenazesi Devlet Mezarlığı’na gömüldü.

TSK taziye mesajı yayımladı

Cenaze programına ilişkin açıklamayı da Genelkurmay Başkanlığı yaptı. TSK’nın internet sitesinde Kenan Evren’in ölümüyle ilgili “Vefatlarımız” bölümünde bir taziye mesajı yeraldı. Ancak siyasi partilerden taziye mesajı yayınlayan olmadı. CHP , MHP ve HDP cenaze töreninde olmayacaklarını açıkladı.

80 darbesinin mimarı ve Türkiye ’nin 7. cumhurbaşkanı Kenan Evren, geçen cumartesi tedavi gördüğü GATA’da 98 yaşında hayatını kaybetmişti.