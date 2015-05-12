12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren son yolculuğuna uğurlandı

12 Eylül askeri darbesinin lideri 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in cenazesi, askeri cenaze aracıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA) alınarak Genelkurmay Başkanlığı'na götürüldü. Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Evren'in cenazesi, cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Cami'ne götürüldü. Burada Evren için cenaze namazı kılındı. İmamın "hakkınızı helal ediyor musunuz" sorusuna , "haram olsun" cevabını veren iki kadın, cenazeyi protesto etti.

Kenan Evren, Devlet Mezarlığı'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yanına defnedildi.

Necdet Özel katılmadı

Genelkurmay Karargahı'nda yapılan askeri törene bir operasyon geçirdiği için istirahatı devam eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel katılamadı.

Özel'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar vekalet etti. Kuvvet komutanları da törende tam kadro yerlerini aldı.

Cenaza namazında protesto

Evren'in cenazesi daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde bulunun Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Cenaze namazı ise bir protesto gösterisine sahne oldu.

İlk protesto helallik alınırken gerçekleştirildi. Güvenlik bariyerinin dışında olan 2 kişi, imamın cenazeye katılanlardan helallik istediği sırada 'helal etmiyorum olsun' diye bağırdı.

2 kadın güvenlik güçleri tarafından camiden uzaklaştırıldı. Protestoyu gerçekleştiren kadınlardan Lamia Durak'ın eşi Yılma Durak'ın 12 Eylül döneminde 6 yıl boyunca işkence gördüğünü söyledi.

Cenaze camiden çıkarıldığı sırada bir protesto daha gerçekleşti. Osman Göz isimli bir vatandaş işkence gördüğü gerekçesiyle Kenan Evren'e hakkını helal etmediğini söyledi. Protestocu vatandaş güvenlik güçleri tarafından alandan çıkarıldı.

Evren'in cenazesi Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Davullu zurnalı kutlama

Öte yandan Evren için tören yapıldığı sıralarda, Büro Emekçileri Sendikası'ndan bir grup, davul ve zurna çalarak halay çekti.

Genelkurmay'dan taziye

Cenaze programına ilişkin açıklamayı da Genelkurmay Başkanlığı yaptı. TSK'nın internet sitesinde Kenan Evren'in ölümüyle ilgili "Vefatlarımız" bölümünde bir taziye mesajı yeraldı.

Siyasiler katılmadı

Ancak siyasi partilerden taziye mesajı yayınlayan olmadı. CHP, MHP ve HDP cenaze töreninde olmayacaklarını açıkladı.

80 darbesinin mimarı ve Türkiye'nin 7. cumhurbaşkanı Kenan Evren, geçen cumartesi tedavi gördüğü GATA'da 98 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kenan Evren için başsağlığı ilanları

Kenan Evren'in vefatı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kenan Evren Eğitim Vakfı gibi kurumlar gazetelere başsağlığı ilanı verdi. Kurumların dışında bazı vatandaşların da gazetelere Kenan Evren için başsağlığı ilanı verdiği görüldü. K. Ahmet Günday Ailesi'nin başsağlığı ilanı da bu ilanlar arasında yerini aldı. K. Ahmet Günday Ailesi ilanında şu ifadelere yer verdi, " Milletimizi çok büyük felaketten kurtaran, o günlerin şartlarında %5'i yanlış olsa da %95'i milletimizin hayrına uygulamalarla bizlerin bu günlere salimen gelmemizi sağlayan 7. Cumhurbaşkanımız Kenan Evren'in vefatı nedeniyle milletimize başsağlığı dileriz."