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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kenan Evren'in cenaze törenine katılacak mı?

'Şu anda devlet töreni noktasında ailenin de arzu etmesi halinde yapılacak bir törendir'

12 Mayıs 2015 12:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin lideri 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in bugün düzenlenecek cenaze törenine katılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı. "Bizim şu anda malum törenlerimiz var" diyen Erdoğan, "Ama Cumhurbaşkanlığı makamı adına temsilen bir arkadaşım törene katılır" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ve Belçika’da gurbetçilerle buluşma dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın ilgili açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanlarının defniyle ilgili, Dışişleri Bakanlığımızın ‘Törenler nasıl yapılır, kimler nasıl katılır ya da katılmaz ve ölen bir cumhurbaşkanının ailesinin tasarrufları ne kadardır’, belirlenmiş. Edindiğim bilgiye göre aile, Ankara’daki Devlet Mezarlığı’nda defnini istiyor. Ve şu anda devlet töreni noktasında ailenin de arzu etmesi halinde yapılacak bir törendir. Cumhurbaşkanlığı yaptığı için böyle bir hakkı var. Bizler de döndükten sonra tekrar bir değerlendirmemizi yapacağız. Nihai kararımızı da ondan sonra vereceğiz. Bizim şu anda malum törenlerimiz var. Bu törenlere katılıyoruz. Salı günü yurt dışından misafirlerim var. Şu an katılmak gibi bir düşüncem yok. Ama Cumhurbaşkanlığı makamı adına temsilen bir arkadaşım törene katılır."

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