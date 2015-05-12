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Kenan Evren'in 'Ben de yaparım' dediği Picasso tablosu rekor fiyata satıldı

'Buraya bir siyah fırça vurmuş, yanına yuvarlak yapmış...'

12 Mayıs 2015 14:53

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun ‘Les femmes d'Alger’ (Ceyazir Kadınları) isimli tablosu 179 milyon dolara satıldı. Bu satış bir müzayedede bugüne kadar bir sanat eseri için ödenen en yüksek meblağ oldu. Cumartesi gecesi vefat eden 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren Picasso'nun eserleriyle ilgili olarak, "Ben de yaparım bunu" açıklamasını yapmıştı.

Eser dün akşam Christie's bünyesinde satıldı. Picasso ‘Les femmes d'Alger’ isimli tablosunu 1955 yılında yaptı. Eser 1997 yılında 31.9 milyon dolara satılmıştı. Geçen cumartesi günü vefat eden 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de resim yapmaya merakı ile biliniyordu.

 

'Ben de yaparım bunu'

 

Evren 1998 yılındaki ABD gezisinde de Picasso’nun eserlerini incelerken, “Buraya bir siyah fırça vurmuş, yanına yuvarlak yapmış. Burada da bir siyah, aralar beyaz. Burada bir siyah, arada yuvarlaklar. Baktım, baktım, dedim ki, ben Türkiye’ye gittiğim zaman resme başlayacağım. Ben de yaparım bunu” diye konuşmuştu. 

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