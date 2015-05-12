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Evren'in cenaze namazında iki kadından 'hakkımız haram olsun' protestosu!

Kenan Evren'in cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı

12 Mayıs 2015 16:19

12 Eylül askeri darbesinin lideri 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazı sırasında, imamın cenazeye katılanlardan helallik istediği sırada cemaatten güçlü helal olsun, sesleri gelirken arka taraftan 2 kadın ise protesto ederek 'Haram olsun' diye bağırdı. Korumalar, protestoda bulunan 2 kişiye müdahale etti. Cenaze töreninde kısa süreli bir arbede yaşandı.

Protestoyu gerçekleştiren kadınlardan Lamia Durak'ın eşi Yılma Durak'ın 12 Eylül döneminde 6 yıl boyunca işkence gördüğü öğrenildi.

 

Necdet Özel katılmadı

 

Genelkurmay Karargahı'nda yapılan askeri törene bir operasyon geçirdiği için istirahatı devam eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel katılamadı.

Özel'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar vekalet etti. Kuvvet komutanları da törende tam kadro yerlerini aldı. 

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