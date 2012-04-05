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Sağlık

Kemoterapi tarihe karşıyor!..

Yeni ilaç kemoterapi ilaçlarının aksine tüm hücrelere değil yalnızca sorunlu hücrelere etki ediyor.

05 Nisan 2012 01:45

Geliştirilen yeni kanser ilacı, kemoterapinin aksine yalnızca sorunlu hücreye etki ediyor. İlacın tek eksik yönü, yalnızca hiç sigara içmemiş veya çok az içip bırakmış kişillerin tedavisinde kullanılabilecek olması.

 
Pfizer firması kanser hastaları için 'kişiye özel' ilaç üretti.
 
Yeni ilaç kemoterapi ilaçlarının aksine tüm hücrelere değil yalnızca sorunlu hücrelere etki ediyor.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan, Pfizer Global Araştırma ve Geliştirme Diagnostik Birimi Başkanı ve İdari Direktörü Dr. Hakan Şakül, üretilen ilacın ABD, Hindistan, Kore, Japonya ve İsrail'de kullanıldığını, Türkiye'de ise ruhsat almak için önümüzdeki günlerde başvurularını yapacaklarını bildirdi.
 
Şakül şunları söyledi:
 
'Kemoterapide verdiğiniz ilaç tüm vücuda hitap ediyor ve sorun olan hücrelere gitmek yerine tüm hücreleri etkiliyor. Bizim ürettiğimiz kişiye özel ilaç ise tüm hücreleri değil, sadece sorunlu hücrelere etki ettiği için çok daha az yan etkisi oluyor. Etkinliği ise artıyor. Tabii ki hiç yan etkisi yok diyemeyiz ama bu ilacın yan etkilerinin yok edilebilir olduğunu söyleyebilirim.''
 
 

'Küçük bir grup için'

 
 
İlacın, hiç sigara içmemiş veya çok az içip bıraktıktan sonra akciğer kanseri hastası olanların tedavisinde kullanıldığını belirten Şakül, ''Bu gruba geleneksel şekilde tedavi yapıldığı takdirde, tedaviye yanıt verme oranı yaklaşık yüzde 10 iken, bizim yaptığımız birinci ve ikinci fazdaki araştırma sonuçlarına yaklaşık yüzde 60-61 oranında yanıt verildi'' dedi.
 
İlacı kullanabilecek hasta sayısının tüm dünyada her yıl 40 bin civarında arttığını dile getiren Şakül, ''Aslında küçük bir gruptan bahsediyoruz ama ilacın bu küçük gruptaki etkinliğinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim'' diye konuştu.

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