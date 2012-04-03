'Kanserde kişiye özel tedavi daha etkili'

Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada kanser tedavisinde klasik yöntemlerden ziyade kişiye özel tedavilerin daha etkili olduğu aktarıldı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, düzenlenen basın toplantısında tedavide yeni gelişmelerle ilgili bilgiler verildi.

Kanserde ''kişiye özel ilaç'' adı verilen yeni tedavi yaklaşımıyla ilgili de bilgi veren Tuncer, şunları söyledi:

''Bu her hasta için değil, belirli bir hasta grubu için farklı tedavi yaklaşımı anlamına geliyor. Her hasta grubu için farklı doz ilaç uygulanması gerekebiliyor. Bunlar çok yeni yaklaşımlar. Ülkemizde kanser konusunda çok araştırma destekleniyor. Ama araştırma geliştirmeye ayrılan parayla elde edilen arasında bir orantı kurulamıyor. Bu 2,3 milyar Euro'luk harcamayı nasıl etkin kullanırız ona bakıyoruz. Bunun için de bir kanser araştırma enstitüsü kurulması planlanıyor.''

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''Kişiye özel tedavi'' yaklaşımının, tedavide başarı oranı düşük kanserler için söz konusu olduğunu dile getiren Tuncer, ''Kanserin moleküler seviyesine kadar inip ilaç dozlarını ve diğer yaklaşımları buna göre belirliyoruz. Klasik kemoterapi ile yanıt alamadığımız kanser türlerinde kişiye özel tedaviden sonuç alabiliyoruz'' diye konuştu.

Türkiye 2.3 milyar Euro ile altıncı

Türkiye'nin her yıl kanser tedavisine ödediği 2.3 milyar Euro ile Avrupa'da altıncı sırada olduğunu anlatan Tuncer, kanser vakalarındaki artışın dünyaya paralel olduğunu, ancak bazı kanserlerde Türkiye'de daha hızlı artış görüldüğünü söyledi.

Alkol, sigara ve obezitenin kansere neden olan etkenlerin başında geldiğini ifade eden Tuncer, Türkiye'de tarama programlarıyla meme, kolon, prostat gibi kanserlerin erken tanısının mümkün olduğunu ifade etti.