Meme kanseri taramaları gerekli mi?

Norveç'te 39,888 kadın üzerinde gerçekleştirilen çalışma tarama yöntemi ile teşhis edilen meme kanseri vakalarının %15 ila %25'inin tedavi gerektirmediğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu hastalara gereksiz yere ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler uygulanıyor. İngiltere'de de kanser taramalarının yararları tartışılıyor. Tüm dünyada sağlık uzmanları kanser taramalarının hayat kurtardığı inancı ile hareket ediyor ancak bazı araştırmacılar bu taramaların yarardan çok zarar sağladığını iddia ediyor.

600 bin kadın üzerinde gerçekleştirilen bir inceleme taramaların zarardan çok yarar sağladığının kesin olarak tespit edilemeyeceğini ortaya koydu.

Norveç Araştırması

Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar Norveç'te 40 bin meme kanseri vakasını inceledi. 1996 ile 2000 yılları arasında farklı zamanlarda Norveç'in farklı bölgelerinde kanser taraması yapıldı. Bu taramaları araştırmalarına temel alan uzmanlar uygulamanın ne oranda etkili olduğunu araştırdı. Kamu Sağlığı Yıllık Raporu'nda açıklanan araştırma sonuçları, taramalarda tespit edilen meme kanseri vakalarının %15 ila %25'inin aslında tedavi gerektirmediğini ortaya koydu.

Bu, kanser taramalarının her 2 bin 500 kadından 1'inin hayatını kurtardığını ancak buna karşılık olarak 6 ila 10 kadının gereksiz yere kanser tedavisi gördüğünü ortaya koyuyor.

Araştırmayı gerçekleştiren doktorlardan biri olan Dr. Mette Kallager, ''Mamografi'nin meme kanseri taramalarında kullanılması uygun olmayabilir, çünkü bu yöntem ilerleme riski olan kanser tipleri ile ölümcül risk oluşturmayan kanser tiplerini birbirinden ayıramıyor.'' diyor.

Kallager'a göre '' Radyologlar en küçük kanser hücresini bile bularak olabildiğince çok kanser vakası teşhis etmek üzere eğitiliyor. Ancak yeni araştırmalar bu durumun kadınlar için yeni bir sorun yarattığını ortaya koyuyor - herhangi bir belirti yaratmayacak ve ölüme neden olmayacak meme kanseri vakalarının da teşhis edilmesi''.

Taramalar sürmeli mi?

Cancer Research UK uzmanlarından Dr. Julie Sharp ise '' Kadınların meme kanseri taraması yaptırıp yaptırmamaya karar vermek için detaylı ve tamamen kanıta dayalı bir açıklamaya ihtiyaçları var. Bu kararı vermeden önce kadınların işlemin tüm yarar ve zararlarını detaylı olarak bilmeleri gerekir'' dedi.

Dr. Sharp meme kanseri taramalarının kadınlar için yarardan çok zararlı olduğu kanıtlanana dek meme kanseri taramalarının yaygınlaştırılmasını desteklemeye devam edeceklerini de belirtti.

Breakthrough Breast Cancer'dan Dr. Caitlin Palframan '' Meme kanseri taramalarının ne kadar yararlı olduğu uzun zamandır tartışılıyor ve bu tartışmalar kadınların kanser taramalarının önemi ile ilgili şüpheye düşmelerine neden oluyor. Ancak biz erken teşhis için meme kanseri taramasının hayati önemi olduğunu düşünüyoruz.'' (BBC Türkçe)