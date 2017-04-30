“Kemal'in annesinin gözlerine bakın, ağıdına kulak verin”

Diyarbakır Newroz'unda polis tarafından öldürülen Kemal Kurkut için verilen lokmada konuşan HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, “Meclis'te savaş tezkeresine elini kaldıranlar miskali zerre cesaretiniz varsa gelin Kemal canımızın annesinin gözlerine bakın, ağıdına kulak verin” dedi.

dihaber’de yer alan habere göre, Diyarbakır’da 21 Mart günü Newroz alanına girmek isterken Evrim Alataş Bulvarı üzerinde polisler tarafından vurularak öldürülen 23 yaşındaki Kemal Kurkut için Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Dolantepe Mahallesi’nde bulunan evinde mevlit verildi. Mevlide, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanvekili Gülcihan Şimşek, Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, sanatçılar Ferhat Tunç ve Servet Kocakaya da katıldı. Mevlide, ayrıca çevre illerden de çok sayıda yurttaş aileyi ziyaret etti.

Kurkut’un vurulma anını fotoğraflayan dihaber editörü Abdurahman Gök de aileyi ziyaret edenler arasında yer aldı. Gazeteci Gök’ün Kurkut’un ağabeyi ve anne Sican Kurkut ile buluşma anında duygulu anlar yaşandı. Gök, o gün yaşananları aileye anlattı. Ağıtların yükseldiği bahçeden Ferhat Tunç, Dersim katliamı üzerine yazılan bir ağıdı okudu. Sokakta kurulan çadırda Alevi Dedelerin okuduğu duaların ardından mevlit yemeği dağıtıldı.

"Kemal, Newroz şehididir"

Burada konuşan Gülcihan Şimşek, Kurkut’un iyi niyet üzerine Newroz’a katılmak için Diyarbakır’a geldiğini belirterek, “AKP’nin Kürdistan’da uyguladığı zulüm temiz kalpli Kemal’i aramızdan aldı. Kemal’in ölümünü unutmayacağız. Ve bunu da bilsinler Kürt halkı biat etmeyecek. Kemal Newroz şehididir. Kürdistan halkının başı sağ olsun” dedi.

"Annesinin gözlerine bakın, ağıdına kulak verin..."

Ardından konuşan Osman Baydemir, "Newroz’un coşkusunu halkı ile birlikte yaşamak isteyen Kemal’in acısını yaşadıklarını" ifade ederek, “Maalesef bir kez daha zulüm, bir kez daha Yezidler, bir kez daha Dehaklar ve Nemrutlar bizlere kan kusturdular. Bu bir başka Kerbela’dır. Adalet tecelli edene kadar onurlu bir barış elde edilinceye kadar ve bütün halklar için özgürlük olana kadar Kemal kardeşimizin davası yere düşmeyecektir. OHAL rejimi ne demektir? Sormak isteyenlere Kemal canımıza kast eden rejimdir. Faillerinin halen elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezenlerin adıdır OHAL rejimi. Meclis'te savaş tezkeresine elini kaldıranlar miskali zerre kadar cesaretiniz varsa gelin Kemal canımızın annesinin gözlerine bakın, ağıdına kulak verin. O zaman ne yaptığınızı neye elinizi kaldırdığınızı hangi rejime destek olduğunuzu görmüş olursunuz. Annelere bir sözümüz var. O sözü yerine getirene kadar mücadelemize devam edeceğiz. O gün gelecek ki özgürlüğün, eşitliğin, adaletin müjdesini Kemalin annesine ve tüm annelerimize vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kurkut’un, Toptaş Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edildi.