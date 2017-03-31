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Kemal Kurkut’u öldüren polise tutuklama talebi reddedildi

Kurkut, Diyarbakır'da Newroz alanına girmeye çalışırken polis tarafından vurulmuştu

31 Mart 2017 19:49

Diyarbakır Newroz'unda Kemal Kurkut'u öldüren polisin serbest bırakılmasına savcının yaptığı itiraz reddedildi. 

Dihaber'in haberine göre Diyarbakır'da 21 Mart Salı günü düzenlenen Newroz'a katılmak için alana gelmeye çalışırken polis tarafından vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'a ilişkin yürütülen soruşturmada, katil zanlısı polisin serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi.

Soruşturmayı yürüten savcının, “adli kontrol” kararıyla serbest bırakılan polisin tutuklanması yönünde yaptığı itirazı değerlendiren sulh ceza hâkimi, talebi reddetti. 

Soruşturma kapsamında tespit edilen 2 polisten biri savcılık sorgusundan sonra, diğeri ise tutuklanma talebi ile çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince “adli kontrol” ile serbest bırakılmıştı. Savcılık ayrıca, dosyaya “gizlilik” kararı konulması için talepte bulunmuştu.

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