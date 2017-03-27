Kemal Kurkut soruşturmasında 2 polisin serbest bırakılması Meclis gündeminde

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Diyarbakır Newroz'unda Kemal Kurkut’un öldürülmesinden sorumlu oldukları belirtilen polislerin serbest bırakılmasını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

dihaber'de yer alan habere göre İrmez, Diyarbakır Newroz’unda polis tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un öldürülmesinde sorumlu oldukları belirtilen polislerin serbest bırakılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, olayı anlatan İrmez, Diyabakır Valiliği’nin görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bile canlı bomba iddiasında ısrarcı olarak halkı ve kamuoyunu yanıltmaya, delilleri karatmaya devam ettiğini söyledi.

İrmez önergede, “Olayın üstünü bu şekilde kapatmak isteyen Valilik ve Emniyet yetkilileri, kamuoyunda oluşan yoğun hassasiyet dolayısıyla iki polisi görevden uzaklaştırarak ifadelerinin alınmasına karar vermiştir. Ancak cinayetin polis kurşunuyla işlendiği açık bir şekilde ortadayken ifadeleri alınan iki polisin de serbest bırakılması kamuoyu vicdanında açılmış olan yarayı daha da derinleştirmiştir” ifadelerine yer verdi.

Bozdağ'a yöneltilen sorular

İrmez’in Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

Görüntülerde polis kurşunuyla infaz edildiği açıkça belli olan Kemal Kurkut cinayeti ile ilgili olarak ifadesi alınan polislerin serbest bırakılma gerekçesi nedir?

Henüz 23 yaşında olan üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un öldürülmesiyle ilgili soruşturma hangi aşamadadır?

Bu cinayet ile ilgili ifadesi alınacak başka polisler olacak mıdır?

Bir polisin ifadesinin alınmasının ardından Savcılık makamınca, diğerinin ise mahkemeye çıkarıldıktan sonra serbest bırakılması adli makamlarca nasıl izah edilmiştir?

Kemal Kurkut’u kim öldürmüştür?

Bu cinayet de ‘fail-meçhul’ cinayetler listesine dahil edilerek rafa mı kaldırılmaktadır? 2015 yılından günümüze kadar Türkiye’de kolluk kuvvetlerince ‘Makul şüpheli’ sıfatıyla öldürülen kişi sayısı kaçtır?

Türkiye’de ‘olası kasıtlı adam öldürmek’ suçundan mahkemeye sevk edilen polislerin kaçı serbest bırakılmış, kaçı tutuklanmıştır?

Milletvekili ve gazetecilerin tutuklu olduğu bir ülkede yargısız infaz olduğu açıkça belli olan bir cinayetin sorumluları için tutuklamanın bir tedbir olarak düşünülmemesinin nedeni nedir?