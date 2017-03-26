Diyarbakır Newroz’unda öldürülen Kemal Kurkut’un teyzesi: Biz bu acıyı tanıyoruz, ilk değil…

Diyarbakır Newroz’unun kutlandığı Newroz Parkı’na gelmek isterken üzeri yarı çıplak olmasına rağmen “canlı bomba şüphesi” iddiasıyla polisin açtığı ateşle vurularak öldürülen İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut’un teyzesi Yeter Zenginsu konuştu.

Gazete Sujin’e konuşan Yetersu, “Biz bu acıyı tanıyoruz, ilk değil” diyerek kardeşi İsmail’in 1990’lı yıllarda faili meçhul cinayete kurban gittiğini anlattı.

“Mezarı nerede bilmiyoruz ama ailede her çocuk onu tanıyarak büyüdü” diyen Yeter, şöyle devam etti:

"Annemi ve babamı kaybettiğimizde ağlamamıştık ama abim için çok üzüldük, çok ağladık. Aradan yıllar geçti ama hala nerede olduğunu bilmiyoruz. Ailede ister istemez duygusal bir bağlılık var ve abim hepimizi etkiliyor. Çocuklarımız bu zulmü, acıyı, baskıyı bire bir yaşıyor ve farkındalar her şeyin. Kemal de abim gibi şehit oldu."

Zenginsu, Kemal’in 5 yaşındayken babasını yitirdiğini söylüyor. Anne Sican’ın Kemal ve 4 kardeşi tek başına büyütmüş. Teyze Zenginsu, Kemal’in son dönemde yazmaya merak sardığını ve hatta Newroz’dan bir gece önce de gece saat 02.00’ye kadar yazı yazdığını anlatıyor.

Zengünsu, “Bir günlüğü vardı, son gece saat 02.00’ye kadar bir şeyler yazdı. Çantasındaydı, ne yaptılar bilmiyorum” diyor.

"Oraya bomba patlatmaya değil, halay çekmeye gitti"

Zenginsu yaşadıklarına ise şu sözlerle isyan ediyor:

"Oraya bomba patlatmaya değil, halay çekmeye gitti ama bir halayı bile çok gördüler yeğenime. O bıçağı eline alması için Kemal’i zorladılar. Onun kanını yerde bırakmayacağız ve bunu yapanlardan hukuken hesap soracağız. Kemal kendine kütüphane ve fotoğraf köşesi yapıyordu. Evin her odasında bir eşyası var, bir emeği var. Kütüphanesine ve yaptığı fotoğraf köşesinin tadını çıkaramadan aldılar onu bizden…"

Kemal’in vurulduğu anı görüntüleyen gazeteci Abdurrahman Gök’e de teşekkür ediyor son olarak.

Zenginsu, “O fotoğrafları çeken gazeteciye teşekkür ediyorum. Olmasaydı Kemal’in zalimce katledilmesinin üzeri örtülecekti. Şimdi her yerden insanlar arayıp acımızı paylaşıyor bu bize biraz güç veriyor” diyor.