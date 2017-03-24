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Diyarbakır Valisi: Emniyet, Newroz'da öldürülen Kemal Kurkut için "canlı bomba" ihtimalinde ısrar ediyor!

"Polislerin FETÖ'yle alakasının olup olmadığına kadar ayrıntılı olarak konuyu araştıracağız"

24 Mart 2017 21:59

Diyarbakır Valisi Hüseyin Akyol, Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarında polis kurşunu ile öldürülen Kemal Kurt için yeni bir açıklama yaptı. 

Akyol, Kemal Kurkut’un öldürülmesi sonrası valilik tarafından verilen ilk bilgilerde Kurkut’un “şahsın canlı bomba olma ihtimali” üzerine öldürüldüğü açıklamasını hatırlatarak “Ancak sonra gelen görüntüler bilgiyle uyumsuzdu, örtüşmüyordu” dedi.

Akyol, emniyet yetkililerinin hâlâ “canlı bomba ihtimali” üzerine öldürüldüğü bilgisinde ısrar ettiğini söylerken “Bunun üzerine farklı bir durum olduğunu görüp İçişleri Bakanlığından müfettiş istedim, başsavcılık yeniden incelemeye başladı. Adli tıp raporunda biri sol kolunda, diğeri kalbe saplanmış iki mermi gömleği tespit edildi, kolundakinin hangi silahtan çıktığını tespit ettik, kalbe saplanan için yeterli bilgi yok, mermi giriş çıkışına rastlanmadı, seken mermi gömleği olabilir” dedi.

Akyol, eski Mazlumder Başkanı ve T24 yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu’na konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gergerlioğlu’nun internet sayfasında yer alan açıklama şöyle:

Bugün Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'u arayarak Kemal Kurkut'un öldürülmesi hakkında bilgi istedim. Diyarbakır, Sur'da yaşananlarla ilgili önceki gidişlerimizde makamında ziyaret ettiğim Vali Aksoy'a bu vahim olayın ayrıntılarını sordum.

Kendisinin açıklamalarını aynen aktarıyorum:

"İlk yaptığım açıklama Emniyet Müdürümle yaptığım görüşme sonrasıydı. Müdür bey bana alana erken saatlerde gelen eli bıçaklı şahsın 'Üzerimde bomba var, hepinizi öldüreceğim' demesi üzerine müdahale edildiği bilgisini verdi ve buna göre açıklama yaptım. Ancak sonra gelen görüntüler bilgiyle uyumsuzdu, örtüşmüyordu. Emniyet yetkilileri halen aynı bilgilerde ısrar ediyorlar. Bunun üzerine farklı bir durum olduğunu görüp İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istedim, başsavcılık yeniden incelemeye başladı. Adli tıp raporunda biri sol kolunda, diğeri kalbe saplanmış iki mermi gömleği tespit edildi, kolundakinin hangi silahtan çıktığını tespit ettik, kalbe saplanan için yeterli bilgi yok, mermi giriş çıkışına rastlanmadı, seken mermi gömleği olabilir."

Şahsın üstünün niye çıplak olduğunu sorduğumda ve kasaptan bıçak alarak aniden kontrol noktasına koşmasının, önceden yaşanmış bir tartışma nedeniyle olup olmadığını sorduğumda "Emniyet'ten arkadaşlarımız önceden bir olay yaşanmadığını, şahsın erken saatlerde gelip, böyle bir tehditte bulunduğunu iddia ediyorlar" dedi. Tişörtü veya gömleği üzerinde "Kürdistan" yazdığı için bir tartışma yaşandığı şeklinde iddialar olduğunu sorduğumda "Bu konuya soruşturma sonrası açıklık getirilir" dedi.

Olayın etraflı soruşturma gerektirdiğini, çok üzücü olduğunu ifade etti. Sağlık kayıtlarında öncesinde antidepresif ilaç kullanım öyküsü olduğunu ve ailesinin ifadesine göre son 1 haftadır ilaçlarını kullanmadığını belirtti. Kullandığı ilaçları bana okuyunca antidepresif bir tedavi kullandığı anlaşılıyordu. Olayın erken saatte gelmesi itibariyle, alana bomba yerleştirmeye kullanılan provokatif bir şahıs mı, bize intikal ettirilmeyen öncesinde polislerle yaşadığı bir tartışma sonrası aniden gelişen bir olay mı olduğu, polislerin FETÖ'yle alakasının olup olmadığına kadar ayrıntılı olarak konuyu araştıracağız" dedi.

Aksoy, ayrıntılı bilginin soruşturma sonrası verileceğini, gerekirse açığa alma vb. uygulamaların yapılacağını belirtti.

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu

 

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