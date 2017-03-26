Kemal Kurkut soruşturmasında 2 polis açığa alındı

Diyarbakır’da Newroz kutlamalarında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Kemal Kurkut’a ilişkin soruşturmada, 2 polis memurunun gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan polis memurlarından biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer polis memuru ise tutuklanma istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada iki polisin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Valilik açıklaması şöyle:

"İlimiz Bağlar İlçesi Nevruz Parkında gerçekleştirilen Nevruz etkinlikleri alanına girmeye çalışan ve elinde bıçak bulunan sırt çantalı bir şahısa, alanın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerince müdahalede bulunulmuş, olay yerinde yaralanan şahıs, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak başlatılan soruşturma devam etmektedir.

Olayın idari yönüyle soruşturulması için İçişleri Bakanlığı’ndan Müfettiş görevlendirilmesi Valiliğimiz tarafından talep edilmiştir.

Meydana gelen olay nedeniyle olayla ilişkili olan iki polis memuru Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."