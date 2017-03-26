Kemal Kurkut’un öldürülmesine yayın yasağı

Diyarbakır Newroz'unda polisler tarafından öldürülen Kemal Kurkut olayına ilişkin savcılık yayın yasağı getirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mart günü Diyarbakır'da düzenlenen Newroz'a katılmak için Malatya'dan kente gelen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un kontrol noktasındaki polisler tarafından vurularak, öldürülmesine ilişkin yayın yasağı getirdi.

Savcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"21.03.2017 Nevruz kutlamalarının yapılacağı alanın girişinde bulunan Nevruz park 4 Nolu arama noktasına elinde bıçakla, üzerini aratmak istemeden girmeye çalışan Kemal KURKUT isimli şahsın ateşli silahla müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesi olayına ilişkin olarak, Diyarbakır Cunhuriyet Başsavcılığınca 5237 sayılı yas gereği soruşturma başlatıldığı, 5187 sayılı Basın Kanunun 3/2 maddesi gereğince olaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda, olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının şüphelilerin yakalanmasının ve istihbaratlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için ayrıca mevcut olayda kamu düzeninin bozulma riski meydan geldiği anlaşılmakta savcılık talebinin kabulü ile 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi gereğince yayın yasağının konulması talebinin kabülüne..."

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün ifadesi alınan iki polisten biri serbest bırakılmış, "Olası kasıtla insan öldürme" suçlamasından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen başka bir polis ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır Valiliği de "Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak başlatılan soruşturma devam etmektedir. Olayın idari yönüyle soruşturulması için İçişleri Bakanlığı’ndan Müfettiş görevlendirilmesi Valiliğimiz tarafından talep edilmiştir" diyerek olayla ilişkili olan iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.