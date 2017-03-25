Diyarbakır Valisi: Kemal Kurkut'la ilgili emniyetten verilen bilgi, görüntülerle örtüşmüyor

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır’da Newroz kutlamalarında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Kemal Kurkut’a ilişkin soruşturmada, polisin verdiği bilgiyle görüntülerin “örtüşmediğini” belirterek, gerekirse açığa alma gibi uygulamaların yapılabileceğini söyledi.

Eski MAZLUMDER Başkanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Aksoy’un yaptığı açıklamaları kişisel web sitesinde yayınladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istediğini söyleyen Aksoy, "Alana bomba yerleştirmeye kullanılan provokatif bir şahıs mı, bize intikal ettirilmeyen öncesinde polislerle yaşadığı bir tartışma sonrası aniden gelişen bir olay mı olduğu, polislerin FETÖ'yle alakasının olup olmadığına kadar ayrıntılı olarak konuyu araştıracağız" dedi.

Gergerlioğlu, Aksoy'un ayrıntılı bilginin soruşturma sonrası verileceğini, gerekirse açığa alma gibi uygulamaların yapılacağını söylediğini de belirtti.

"Verilen bilgi, görüntülerle örtüşmüyor"

Aksoy’un yaptığı açıklama şöyle:

“İlk yaptığım açıklama Emniyet Müdürümle yaptığım görüşme sonrasıydı. Müdür bey bana ‘Alana erken saatlerde gelen eli bıçaklı şahsın, üzerimde bomba var, hepinizi öldüreceğim, demesi üzerine müdahale edildiği bilgisini verdi ve buna göre açıklama yaptım. Ancak sonra gelen görüntüler bilgiyle uyumsuzdu, örtüşmüyordu.

“Emniyet yetkilileri halen aynı bilgilerde ısrar ediyorlar. Bunun üzerine farklı bir durum olduğunu görüp İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istedim, başsavcılık yeniden incelemeye başladı.

“Adli tıp raporunda biri sol kolunda, diğeri kalbe saplanmış iki mermi gömleği tespit edildi, kolundakinin hangi silahtan çıktığını tespit ettik, kalbe saplanan için yeterli bilgi yok, mermi giriş çıkışına rastlanmadı, seken mermi gömleği olabilir.

“Şahsın üstünün niye çıplak olduğunu sorduğumda ve kasaptan bıçak alarak aniden kontrol noktasına koşmasının, önceden yaşanmış bir tartışma nedeniyle olup olmadığını sorduğumda ‘Emniyet'ten arkadaşlarımız önceden bir olay yaşanmadığını, şahsın erken saatlerde gelip, böyle bir tehditte bulunduğunu iddia ediyorlar’ dedi.

“Tişörtü veya gömleği üzerinde ‘Kürdistan’ yazdığı için bir tartışma yaşandığı şeklinde iddialar olduğunu sorduğumda ‘bu konuya soruşturma sonrası açıklık getirilir’ dedi.

“Olayın etraflı soruşturma gerektirdiğini, çok üzücü olduğunu ifade etti. Sağlık kayıtlarında öncesinde antidepresif ilaç kullanım öyküsü olduğunu ve ailesinin ifadesine göre son bir haftadır ilaçlarını kullanmadığını belirtti. Kullandığı ilaçları bana okuyunca antidepresif bir tedavi kullandığı anlaşılıyordu.

“Olayın erken saatte gelmesi itibariyle, alana bomba yerleştirmeye kullanılan provokatif bir şahıs mı, bize intikal ettirilmeyen öncesinde polislerle yaşadığı bir tartışma sonrası aniden gelişen bir olay mı olduğu, polislerin FETÖ'yle alakasının olup olmadığına kadar ayrıntılı olarak konuyu araştıracağız."

Ne olmuştu?

23 yaşındaki Kemal Kurkut, 21 Mart’ta, Diyarbakır Newroz’unda Newroz Park yakınındaki Evrim Alataş Caddesi üzerindeki polis kontrol noktasında polislerce vuruldu, hastaneye kaldırılan Kurkut hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valiliği, Kurkut’un elinde bıçak olduğunu ve “intihar saldırganı olabileceği şüphesi bulunduğunu”, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Olay anında çekilen dihaber’in fotoğraflarında, elinde bıçak olan ve vücudunun üst bölümü çıplak haldeyken kontrol noktasında polislerle tartışan Kurkut’un koşmaya başladığı ve polislerin havaya ateş açtığı görülüyordu. dihaber, bir polis amirinin “Ateş etmeyin” uyarılarına rağmen Kurkut’un vurulduğunu yazdı.

Adıyaman doğumlu Kurkut, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisiydi.