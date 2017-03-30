Savcı, Kemal Kurkut'u vuran polisin tutuklanmasını talep etti

Kemal Kurkut'un Diyarbakır Newroz'unda polisler tarafından öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcı, polisin serbest bırakılmasına itirazda bulunarak, tutuklanmasını talep etti. 21 Mart'taki Newroz'dan 9 gün sonra savcılık vurulma anına ilişkin fotoğrafları çeken dihaber editörü Abdurrahman Gök savcı tarafından tanık sıfatıyla dinlendi. Ayrıca öldürülen Kurkut'un canlı bomba olduğuna dair iddiaları yalanlayan fotoğrafların da savcılığa teslim edildiği belirtildi.

Dihaber'in haberine göre Diyarbakır'da 21 Mart Salı günü düzenlenen Newroz'a katılmak için Malatya'dan kente gelen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un kontrol noktasındaki polisler tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Aile yayın yasağına itiraz etti

Kurkut ailesi avukatları, olayla ilgili verilen yayın yasağına itiraz etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği 25 Mart'ta “şüphelilerin yakalanması ve istihbaratlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi" ve "kamu düzeninin bozulma riski" gerekçeleri ile olayla ilgili yapılacak haberlere yayın yasağı getirmişti. Kurkut ailesi avukatları, olayla ilgili verilen yayın yasağının kaldırılması için Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Başsavcılık tutuklama istedi

Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise "Olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla tutuklaması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği polisin, “adli kontrol” şartı ile serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcı, serbest bırakılan polisin tutuklanmasını istedi. Savcı, soruşturma dosyası için kısıtlılık (gizlilik) kararı verilmesi için ise Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Fotoğraflar savcılıkta

Olay anına ilişkin çektiği fotoğraflarla, Diyarbakır Valiliği’nin Kurkut’un “canlı bomba” olduğu için öldürüldüğü açıklamasının doğru olmadığını ortaya çıkaran dihaber editörü Abdurrahman Gök ise savcı tarafından tanık sıfatıyla dinlendi. Avukatlarıyla birlikte dün Diyarbakır Adliyesi'ne giden Gök, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcının talebi üzerine, Gök tarafından çekilen 28 kare fotoğrafın tamamı savcılığa teslim edildi.

Kurkut ailesi de soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla bugün Malatya'da “şikayetçi” sıfatıyla ifade verecek.