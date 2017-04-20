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Medya

Kemal Kurkut'un fotoğrafını çeken gazeteci Abdurrahman Gök'ün evine polis baskını

Arama yapan polis, 4 kitap ile bir derginin yanı sıra Gök’e ait kullanmadığı 2 telefona el koydu

20 Nisan 2017 17:16

Diyarbakır'daki Newroz'da üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un polis kurşunuyla öldürüldüğü anları fotoğraflayan fotoğraflayan Dihaber editörü gazeteci Abdurrahman Gök'ün evine polis operasyon düzenledi.

Evrensel'de yer alan habere göre, saat 08.00 sularında gelen polisler, Gök’ün bulunmadığı evde arama yaptı. Tüm eşyaları dağıtarak arama yapan polis, 4 kitap ile bir derginin yanı sıra Gök’e ait kullanmadığı 2 telefona el koydu. Evdeki fotoğraf makineleri de incelendi. Gök’ün ev arkadaşlarına, soruşturmanın Ankara merkezli olduğu ve TEM Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade vermesi gerektiğini bildiren polis, aksi halde gözaltı kararı çıkarılacağını tebliğ etti.

Dihaber’in aktardığına göre, polis bir buçuk saatlik aramanın ardından evden çıkarken, ellerindeki tutanakta tutuklu DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik ile başka bir gazetecinin isminin not alındığı görüldü.

Gök, Kemal Kurkut’un öldürülmesinden 8 gün sonra 29 Mart’ta avukatlarıyla birlikte Diyarbakır Adliyesi’ne giderek, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na ifade vermişti. Savcının talebi üzerine, Gök tarafından çekilen 26 fotoğraf karesi de savcılığa teslim edilmişti.

Metin Göktepe Ödülünü almıştı

Dihaber Editörü Abdurrahman Gök, Kemal Kurkut’un polis tarafından öldürülmesini belgelediği fotoğrafla Metin Göktepe Jüri Özel Ödülüne değer görülmüştü. 

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DiyarbakırNewrozüniversite öğrencisiKemal KurkutDihaberAbdurrahman Gök

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