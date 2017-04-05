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Diyarbakır’da polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut soruşturmasına gizlilik

Soruşturmaya ilişkin yayın yasağı da getirilmişti

05 Nisan 2017 21:45

Kemal Kurkut’un Diyarbakır Newrozu’nda polisler tarafından öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

Kemal Kurkut, Diyarbakır Newrozu’nun kutlandığı Newroz Parkı’na gelmek isterken üzeri yarı çıplak olmasına rağmen “canlı bomba şüphesi” iddiasıyla polisin açtığı ateşle vurularak öldürülmüştü.

Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurkut soruşturması dosyasına gizlilik kararı verilmesi talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurmuştu.

Savcılığın talebini değerlendiren hâkimlik, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut’un öldürülmesine ilişkin soruşturmaya gizlilik (kısıtlama) kararı getirildi.

Hakimliğin verdiği gizlilik kararıyla Kurkut ailesi avukatları dava açılıncaya kadar soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere ulaşamayacak.

Kurkut ailesinin avukatlarının bu karara itiraz edeceği belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Kurkut’un öldürülmesiyle ilgili yayın yasağı kararı aldırmıştı.

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