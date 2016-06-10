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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenlenecek iddiası

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısının artırıldığını söyledi

10 Haziran 2016 02:17

Gazeteci Saygı Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleneceğine dair bilgiler geldiğini ileri sürdü.

CnnTürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ten çok önemli bir iddia gündeme geldi.

İstanbul Vezneciler'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polislerin cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na kurşun atılmasına değinen Saygı Öztürk, CHP liderinin 6 olan koruma sayısının 12'ye çıkarıldığını belirterek, "CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun öldürüleceği, suikast düzenleneceği yönünde bilgiler geliyor" dedi.

 

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