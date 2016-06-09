AKP'li milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun önüne mermi atılmasını gülerek dinledi

AKP'li milletvekilleri, İstanbul Vezneciler'deki bombalı saldırıda şehit olan Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan mermili saldırıyı anlatan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ı, TBMM Genel Kurulu’nda gülerek dinledi.

Altay, AKP sıralarına tepkisini, “Şu tabloya gülen milletvekilleri buraya yakışmıyor. Ayıptır!” diye gösterirken oturumu yöneten Başkanvekili Pervin Buldan da, “Gerçekten gülmek yakışmıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atan kişinin Başbakan Binali Yıldırım ile selamlaştığını hatırlatan Altay, ”Bu sapık, Başbakana ne söyledi, bunların cevaplarını duymak istiyoruz” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda yaşananlar şöyle:

Bugün yaşanan elim hadiseyi, olay yerinde yaşamış biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi vereceğim ve Hükûmetten bilgi isteyeceğiz. Hükûmet bu konuda bize bilgi vermezse ne olur onu bilmiyorum ama milletin hakkını hukukunu korumak için, milletin -tıpkı sizler gibi- oylarıyla seçilmiş milletvekilleri olarak hakkımızı yedirmeye niyetimiz yoktur.

Şimdi, olay şöyle gelişti: Bugün 2 şehidimizin Fatih Camisi'ndeki cenazesine Sayın Genel Başkanımızla gitmek üzere -önce yaralıları Haseki Hastanesinde ziyaret ettik- Fatih Camisi'ne yaklaştığımız bir esnada korumalarımızdan telefon geldi: "Burası karışık, Sayın Genel Başkanın çelenginin üstündeki isim yırtılmış; bir daha yapıştırılmış, bir daha yırtılmış." Yemin ederek söylüyorum -sonra gittik biz olay yerine- çelenklerin olduğu yerde TRT'nin 2 kameramanı ile yüzlerce polisten başka ve o çelenkteki "Kılıçdaroğlu" ismini yırtan meczup sapıktan başka kimse vardıysa Allah benim canımı alsın, kimse yoktu. (CHP sıralarından alkışlar) Yüzlerce polis, 1 tane sapık Kılıçdaroğlu'nun ismini yırtmış.

Bize gelmememiz telkin edildi. İstanbul Emniyet yetkilileriyle görüştük, biz oraya geliyoruz dedik; siz bizim güvenliğimizi temin edemiyorsanız biz kendi güvenliğimizi de temin ederiz dedik. Gittik. Hiçbir ilçe başkanımız, il yöneticimiz protokole ayrılan bölüme alınmadı. Bize telefon geliyor, Fatih İlçe Başkanımız Fatih Camisi'nin avlusuna giremiyor ama o çelengi yırtan -biraz sonra anlatacağım- ana muhalefet partisine Başbakanın yanından, eski Cumhurbaşkanının yanından, İçişleri Bakanının yanından geçip bir kurşunu atan sapık o protokol içine alınıyorsa burada bu Hükûmetin vebali vardır. (CHP sıralarından alkışlar)

Gittik. Cemaate teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımıza ilgi de gösterildi, ilgi bekleyen yok, bir görevi yapıyoruz.

ENGİN ALTAY (Devamla) - 5-6 tane aktif provokatör, 20-30 tane de pasif provokatör, mırıldanmalar, uğultular, hakaretler... Protokole ayrılan yerde protokol mensupları olur -Sayın Bakan, kafa sallıyorsunuz- protokole ana muhalefet partisinin Fatih İlçe Başkanı giremiyor da oraya Osmanlı Ocaklarının militanları giriyorsa bu, Hükûmet açısından bir terbiyesizliktir, bir aymazlıktır. (CHP sıralarından alkışlar)

Ve şimdi, yüce Meclise bir görüntü göstereceğim, bu çok önemli bir görüntü. İsteyen iktidar partisi milletvekili gelip bakabilir.

(Hatibin cep telefonundan bir görüntü göstermesi)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Böyle bir usul yok.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Var böyle bir usul.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Böyle bir usul yok.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Bak, beni çıldırtma, terbiyesizlik de yapma!

BAŞKAN - Sayın Altay, siz hitap edin Genel Kurula.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Başbakanla kucaklaşan… Bu, kucaklaşma anı, Genel Başkanımıza kurşun atılmadan üç dakika önceki andır. Olay yeri burası. Genel Başkanımıza kurşun atan sapık, bu kucaklaşmadan iki dakika sonra oradan Genel Başkanımızın önüne gelerek eliyle kurşunu Genel Başkanımıza attı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ERTUĞRUL SOYSAL (Yozgat) - Adam sapıksa ne yapalım?

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Boş kovan.

HALİL ELDEMİR (Bilecik) - "Polis attı." diyordunuz.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Şu tabloya gülen milletvekilleri buraya yakışmıyor. Ayıptır! Terbiyesizlik yapma! Terbiyesiz adam! (AK PARTİ sıralarından gürültüler, CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Sus!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

ENGİN ALTAY (Devamla) - Haddini bil! Haddini bil!

BAŞKAN - Sayın Altay, siz Genel Kurula hitap edin lütfen.

Gerçekten, gülmek yakışmıyor.