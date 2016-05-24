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Yumurtalı saldırıda bulunan şahıs: Hedefim Kılıçdaroğlu değildi, herhangi bir siyasetçiydi!

Kılıçdaroğlu, katıldığı şehit cenazesinde yumurtalı saldırıya uğramıştı

24 Mayıs 2016 12:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yumurta attığı iddia edilen Ekrem A. yakalandı. Zanlının polise verdiği ifadesinde “Şehit olaylarına içerleniyordum. Buna tepki olarak Kocatepe Camisi’ne gittim. Hedefim Kılıçdaroğlu değildi, herhangi bir siyasetçiydi. Makam aracını görünce yumurtayı attım” dediği öğrenildi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Kılıçdaroğlu, Ankara Kocatepe Camisi’nde Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım ve Van’da şehit olan Uzman Çavuş Özgür Kara için düzenlenen cenaze töreninde yumurtalı protestoya uğramıştı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, protestonun ardından görüntü ve fotoğrafları inceledi ve Ekrem A.’nın kimliği belirlendi.

Polis, dün Ekrem A.’yı başkentteki evinde gözaltına aldı. Konya Kulu nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Ekrem A.’nın pazarlarda tezgah açtığı, örgütsel bir bağlantısının olmadığı belirlendi. Ekrem A.’nın ilk ifadesinde, “Şehitlere üzüldüm. Şehit olaylarına içerleniyordum. Buna tepki olarak Kocatepe Camisi’ne gittim. Hedefim Kılıçdaroğlu değildi, herhangi bir siyasetçiydi. Makam aracını görünce yumurtayı attım” dedi. Ekrem A., terörle mücadele şubesinde sorgulanıyor.

 

 

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