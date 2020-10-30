Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener İzmir’e gidiyor

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 12.00'de, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise saat 14.00'te deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'de olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da incelemelerde bulunmak üzere yarın saat 12:00’de İzmir’de olacağı duyuruldu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceği Bursa programı, İzmir’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal edildi. Akşener’in 31 Ekim Cumartesi günü Bursa’da esnaf ziyareti, nikah töreni ve 2000 üyenin partiye katılım törenine katılması planlanmıştı.