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KCK'da 92 sanık için tahliye talebi

KCK ana davasından tutuklu 92 sanık için avukatları tahliye talebinde bulundu

10 Mart 2014 17:50

TBMM'de yapılan yasal değişiklik ile tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesinden sonra KCK ana davasından tutuklu olarak yargılanan 92 sanığın tahliyesi için avukatları mahkemeye başvurdu. Sanık avukatların Cihan Aydın, mahkeme son yasal değişiklikleri, Anayasa Mahkemesi'nin son kararları ile uzun tutukluluk süresine gerekçe olarak sunduklarını söyledi.
 
Yapılan yasal değişiklik ile tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesini ön gören kanunun yürürlüğe girmesi ile KCK soruşturmaları kapsamında ilk olarak 15 Kasım 2008'de tutuklanan kapatılan DTP'nin Parti Meclisi üyesi Serdar Ziriğ önceki gün tahliye edildi. Bugün de halen tutuklu bulunan 92 sanık için avukatları tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatlarından Cihan Aydın, tüm sanıkların tahliye edilmesi talebini içeren dilekçeyi Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdi.
 
Cihan Haber Ajansı'nda yer alan haberde, sanık avukatları Cihan Aydın müvekkillerinin yıllardır tutuklu olduğunu hatırlattı. Aydın, mahkemeye sundukları tahliye talebi dilekçesinde Anayasa Mahkemesi'nin son kararları, son yasal değişiklikler ile uzun tutukluluk süresinin gerekçe olarak sunduklarını dile getirdi. Aydın, mahkemenin taleplerini değerlendireceğini ve birkaç gün içinde kararını açıklayacağını dile getirdi.
 

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