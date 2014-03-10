T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK'dan 13. Ağır Ceza'ya: Mahkeme yetki gaspı yaptı

HSYK, Ergenekon sanıklarının tahliye taleplerini reddeden 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni 'yetki gaspı' ile suçladı

10 Mart 2014 16:52

Ergenekon sanıklarının tahliye taleplerini reddeden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) TBMM tarafından kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu'' belirtti. Mahkemenin "yetki gaspı" yaptığını belirten HSYK ise ''Mahkeme kurma-kaldırma yetkisi TBMM'dedir'' şeklinde açıklama yaptı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Veli Küçük, Doğu Perinçek, Tuncay Özkan, Sedat Peker, Mustafa Levent Göktaş'ın da aralarında olduğu Ergenekon davası sanığı 35 kişinin tahliye taleplerini reddetti.

 

HSYK: Mahkeme yetki gaspı yaptı

 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıklamasına yanıt veren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), ''Mahkeme kurma-kaldırma yetkisi TBMM'dedir. 13. Ağır Ceza Mahkemesi yetki gaspı yaptı'' yorumunda bulundu.

 

3 iddia, 3 yalanlama

 

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "TBMM'nin Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırması Anayasa'ya aykırı" iddiasına yanıt HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'dan geldi.  Okur, yaptığı açıklamada, "Mahkemeleri Meclis kurar ve kapatır" diyerek 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddialarını yalanladı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ortaya attığı iddialar ve HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yanıtları şöyle:

- 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddiası: TBMM'nin ÖYM'leri kaldırma yetkisi yok

- HSYK'nın yanıtı: Mahkeme kurma ve kapatma yetkisi TBMM'nindir. Anayasa'nın 142. maddesi mahkemelerin kurulması kararını kanuna bırakır.

- 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddiası: Davaya bakma yetkisi, hala bizde

- HSYK'nın yanıtı: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin yasa Cumhurbaşkanının da onayından geçerek yürürlüğe girmiştir. Artık 13. Ağır Ceza Mahkemesi diye bir mahkeme kalmamıştır.

- 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddiası: Anayasa Mahkemesi'ne ÖYM'leri kaldıran kanunun iptali için başvurduk.

- HSYK'nın yanıtı:  Bir Mahkeme bir kanunun iptalini isteyemez. Kanun iptal isteme yetkisi milletvekillerine ve Cumhurbaşkanı'na aittir. Bir mahkeme ancak, elindeki davayı Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir

ETİKETLER

hsykergenekonağır ceza mahkemesiyetki gaspıretmahkemetahliyeanayasa mahkemesi

İlgili Haberler

Ergenekon'da tahliye talepleri reddedildi

13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon Davası sanıklarının tahliye taleplerini reddetti

Ergenekon sanıkları Tuncay Özkan ve Levent Göktaş hakkında tahliye kararı

21. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon sanıkları Tuncay Özkan, Levent Göktaş ve Sedat Peker hakkında tahliye kararı verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24