HSYK'dan 13. Ağır Ceza'ya: Mahkeme yetki gaspı yaptı

Ergenekon sanıklarının tahliye taleplerini reddeden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) TBMM tarafından kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu'' belirtti. Mahkemenin "yetki gaspı" yaptığını belirten HSYK ise ''Mahkeme kurma-kaldırma yetkisi TBMM'dedir'' şeklinde açıklama yaptı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Veli Küçük, Doğu Perinçek, Tuncay Özkan, Sedat Peker, Mustafa Levent Göktaş'ın da aralarında olduğu Ergenekon davası sanığı 35 kişinin tahliye taleplerini reddetti.

HSYK: Mahkeme yetki gaspı yaptı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıklamasına yanıt veren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), ''Mahkeme kurma-kaldırma yetkisi TBMM'dedir. 13. Ağır Ceza Mahkemesi yetki gaspı yaptı'' yorumunda bulundu.

3 iddia, 3 yalanlama

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "TBMM'nin Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırması Anayasa'ya aykırı" iddiasına yanıt HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'dan geldi. Okur, yaptığı açıklamada, "Mahkemeleri Meclis kurar ve kapatır" diyerek 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddialarını yalanladı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ortaya attığı iddialar ve HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yanıtları şöyle:

- 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddiası: TBMM'nin ÖYM'leri kaldırma yetkisi yok

- HSYK'nın yanıtı: Mahkeme kurma ve kapatma yetkisi TBMM'nindir. Anayasa'nın 142. maddesi mahkemelerin kurulması kararını kanuna bırakır.

- 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddiası: Davaya bakma yetkisi, hala bizde

- HSYK'nın yanıtı: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin yasa Cumhurbaşkanının da onayından geçerek yürürlüğe girmiştir. Artık 13. Ağır Ceza Mahkemesi diye bir mahkeme kalmamıştır.

- 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddiası: Anayasa Mahkemesi'ne ÖYM'leri kaldıran kanunun iptali için başvurduk.

- HSYK'nın yanıtı: Bir Mahkeme bir kanunun iptalini isteyemez. Kanun iptal isteme yetkisi milletvekillerine ve Cumhurbaşkanı'na aittir. Bir mahkeme ancak, elindeki davayı Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir