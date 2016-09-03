KCK: Savaşın daha fazla kızışması istenmiyorsa, Türkiye, Suriye ve Rojava'dan çekilmeli

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, "Bazı güçlerin desteği ile Türk devletinin Rojava ve Suriye toprağına girmesi, savaşı büyütecektir. Suriye ve Ortadoğu genelinde savaşın daha fazla kızışması istenmiyorsa, Türkiye'nin Suriye ve Rojava toprağından çıkarılması gerekiyor. Türk devletinin amacı bellidir. Rojava şahsında tüm Kürt halkını ortadan kaldırmak istiyor" dedi.

24’üncü Uluslararası Kürt Kültür Festivali’ne görüntülü bir mesaj gönderen Bayık “Rojava'daki halkımız başta olmak üzere tüm Kürdistan halkına, Türk devletinin işgaline karşı çıkmaya, siyaset, diplomasi, toplumsal ve askeri alanlarda direnişi yükseltmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

