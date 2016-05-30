Cemil Bayık: Rusyadan silah almıyoruz

KCK Eş Başkanı Cemil Bayık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, PKK'lıların 'Rusya tarafından verilmiş silahlar kullandığı' yönündeki açıklamasına cevap verdi. Bayık, "Bize kimse yardım etmiyor. kendi silahlarımızı (karaborsadan) kendimiz alıyoruz” dedi.

Erdoğan, Diyarbakır'dan dönerken gazetecilerin soruları üzerine, PKK'lıların elinde 'Rusya tarafından verilmiş uçaksavar ve füzeler olduğunu' söylemişti.

RİA Novosti haber ajansının haberine göre Bayık, silahların bir kısmının çatışmalarda ele geçirilenler olduğunu söyledi.