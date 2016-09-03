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Dünya

ABD, Türkiye-Suriye sınırındaki IŞİD mevzilerini vurdu

ABD’nin mobil roket topçusunun Türkiye-Suriye sınırındaki IŞİD hedeflerinin vurulması için kullanıldığı duyuruldu

03 Eylül 2016 21:23

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon özel temsilcisi Brett McGurk, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin mesajını takipçileriyle yeniden paylaşarak “ABD güçleri, dün gece, Suriye’de Türkiye sınırı yakınındaki IŞİD hedeflerini yeni konuşlandırılan HIMARS sistemleriyle vurdu” diye yazdı.

HIMARS’ların (Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi) Türkiye-Suriye sınırına ne zaman konuşlandırıldığı ise bilinmiyor. 

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