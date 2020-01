ABD, Türkiye-Suriye sınırındaki IŞİD mevzilerini vurdu

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon özel temsilcisi Brett McGurk, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin mesajını takipçileriyle yeniden paylaşarak “ABD güçleri, dün gece, Suriye’de Türkiye sınırı yakınındaki IŞİD hedeflerini yeni konuşlandırılan HIMARS sistemleriyle vurdu” diye yazdı.

HIMARS’ların (Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi) Türkiye-Suriye sınırına ne zaman konuşlandırıldığı ise bilinmiyor.

