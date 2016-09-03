Fırat Kalkanı operasyonunda ikinci aşama; Türk tankları Çobanbey'e girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tanklar Cerablus'un ardından Çobanbey'den de Suriye'ye girdi. Sınırın diğer tarafında Özgür Suriye Ordusu ve IŞİD arasında şiddetli çatışmalar gerçekleşiyor TSK tarafından yapılan açıklamada IŞİD'e ait iki hedefin Türk uçakları tarafından vurulduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, bölgeyi IŞİD’den temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekatının 11’inci gününde tank ve zırhlı personel taşıyıcıları öğle saatlerinde Kilis’in Elbeyliİlçesi’nden Suriye’nin Rai kasabasına girdi. Karkamış’tan sonra Elbeyli’den de tankların girişi sırasında sınırda konuşlu birlikler, IŞİD kontrolündeki bölgeleri Fırtına obüsleriyle yoğun top atışlarıyla ateş altına aldı.

Bir süredir askeri hareketliliğin devam ettiği Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Salahan Köyü’nde sınır güvenliği için yapılan duvarın bir bölümünün kaldırılarak açılan kapıdan TSK’ya ait tank ve zırhlı araçlar Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Rai kasabasına girdi.

Yaklaşık 20 tank, 5 zırhlı personel taşıyıcı, kamyon ve zırhlı araçların sınırın Suriye tarafına geçişi sırasında, sınır birlikleri Rai’nin iç kesimlerinde IŞİD kontrolündeki bölgeler; Fırtına obüsleriyle ağır bombardımana tutuldu. Sınırı aşarak Rai’ye giren tanklar ise ilerlemesini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 11’inci gününe giren Fırat Kalkanı harekatına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, çok sayıda IŞİD’li teröristin koalisyon güçlerince desteklenen ÖSO birliklerinin gelişiyle mevzilerini terk ederek araçlarıyla kaçtıklarının gözlemlendiğine dikkat çekildi.

Harekat kapsamında sivil zayiat oluşmamasına azami dikkat edildiği ve son teknolojik yöntemlerin kullanıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koalisyon çerçevesinde Fırat Kalkanı Operasyonu bölgede planlandığı şekilde devam etmektedir. Çok sayıda DEAŞ teröristinin, Koalisyon güçlerince desteklenen ÖSO birliklerinin önünden bulundukları mevzileri terk ederek araçlarıyla kaçtıkları gözlenmektedir. 24 Ağustos 2016’da başlayan ve yoğun hava destekli devam eden Fırat Kalkanı Operasyonunda büyük kayıplar veren DEAŞ, barınma alanları ve silah mevzilerinin çoğunu kaybetmiştir. Açıkta kalan unsurlarının direnmeleri oldukça güçleşmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir. Bu kapsamda; sivil zayiatın meydana gelmemesi maksadıyla son teknolojik yöntemler kullanılmakta, buna ilişkin tüm tedbirler alınmakta, elde edilen görüntü ve tespitlerle, hedefler hassasiyetle saptanmakta, hedeflerin sivil yerleşim yerlerine belirli kıstaslardan daha yakın olmamasına ve sivillerin zarar görmemesine mutlak şekilde dikkat edilmektedir."

TSK: DAEŞ’e ait iki hedef Türk uçakları tarafından vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan bugün 17:40'ta yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Rai'nin güneyinde bulunan Vukuf bölgesinde tespit edilen DAEŞ mensubu teröristlere ait iki hedefin, 13.00-13.24 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile ateş altına alınarak imha edildiğini" bilgisi paylaşıldı.

ÖSO, Kubba Turkuman Havaalanı’nı ele geçirdi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Kubba Turkuman Havaalanı’nı ele geçirdiğini duyurdu.