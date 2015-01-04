KCK: Devletin polisi ve askeri Kürdistan'da yaşayamaz

KCK’nın gençlik yapılanmasından sorumlu örgütü Komalên Ciwan(Gençlik Hareketi) Şırnak'taki olaylarda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Musa Azma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Devletin polisi, askeri ve memuru hem halkımızı katledip hem de Kürdistan'da yaşayamaz. Bizler de Musa Azma yoldaşımız şahsında yapılan katliamın ve tüm katliamların hesabının sorulacağı sözünü veriyoruz" denildi.

Fırat Haber Ajansı’nda yer açıklamada, Kandil’de bulunan örgüt yöneticilerinin açıklama yaptığı belirtildi. Açıklamada, "AK Parti hükümetinin siyasi soykırım operasyonlarıyla gençliği yıldıramadığı ve Cizre'deki saldırıların boşa çıkarıldığı" iddia edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Yıllardır özgürlük hareketinin öncü gücü Kürt gençliğine dönük psikolojik, fiziki, sosyal ve kültürel kırım politikaları yürüten Türk devleti hareketimiz ve halkımız açısından önemli bir yere sahip olan Botan’ı adeta hedef tahtasına yerleştirmiştir. Cizre’de açık veren bu saldırılara karşı Kürt gençleri yine direnerek gerekli cevabı vermiştir. Silopi’deki eylemler de bu oyunların kabul görmeyeceğini devlete göstermiştir. Devletin polisi, askeri ve memuru hem halkımızı katledip hem de Kürdistan'da yaşayamaz. Yaşam hakkımızı bile elimizden almaya çalışan ve pervasızca saldıran bu güçlere karşı Kürdistan'da kimler yaşayabilir kimler yaşayamaz; göstermemiz, Kürt gençliğinin ve kadınının en temel görevidir. Bizler de Musa Azma yoldaşımız şahsında yapılan katliamın ve tüm katliamların hesabının sorulacağı sözünü veriyoruz. Musa yoldaşın hesabı da geliştirdiğimiz serhildan düzeyimizle sorulacaktır. Özgür Kürdistan’ı inşa ederek ve bu uğurda mücadele saflarına akarak Musa yoldaşımızın anısını yaşatabiliriz" ifadeleri yer aldı.

KCK’nın gençlik hareketlerinin çatısını oluşturan Komalên Cîwan, 2005 yılında Kürdistan Özgür Gençlik Hareketi’nin yerine kuruldu. Komalan Ciwan, KCK sözleşmesi olduğu belirtilen taslakta ise şöyle belirtilmişti:

"Tüm Kürdistan gençliğine öncülük etmek ve gençliğin demokratik toplum konfederalizmi içindeki öncülük konumunu yerine getirmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki gençlik örgütlenmelerinin organize ve koordinasyonunu sağlar. Özgür iradeli ve dinamik bir gençlik yaratmak için sosyal, siyasal, kültürel, eylemsel ve eğitsel projeler geliştirir ve uygular. Gençliği yozlaştıran ve kişiliksizleştiren sınıflı-cinsiyetçi toplum etkilerine ve geleneksel zihniyete karşı mücadele eder.