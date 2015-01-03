Karayılan'dan AKP'ye Cizre suçlaması: Yaşananların hesabını soracağız

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan, Cizre'de üç kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin olarak, "Bir yandan çözüm sürecinin gelişmesi yönünde istemler dile getirilirken, diğer yandan iki yüzlü bir tarzda ve dürüst olmayan yöntemlerle geliştirilen oyunlar ve provokasyonlar var. Komploya dayalı geliştirilen bu katliamlar ve yaşanan şahadetler hesapsız kalmayacaktır" dedi. "Tüm bu oyunlar, kaynağını AKP’nin kullandığı yol ve yöntemlerden alıyor" diyen Karayılan, "Dolayısıyla ister kendileri yapsın, isterse başkaları yapsın, bunlar AKP’nin oyunlarından zemin buluyor” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 31 Aralık 2012’de askerlerle girdiği çatışmada yaşamını yitiren HPG Diyarbakır Eyalet Komutanı Ertem Karabulut ve 10 arkadaşı Medya Savunma Alanları’nda düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Murat Karayılan, “2015 yılı halkımıza başarılı bir gelecek vadediyor. Yeni yıl, Kürt halkının zafere yürüyüşünde önemli bir yıl olacaktır” dedi.

ANF’de yer alan habere göre, çok sayıda HPG komutanı ve yüzlerce gerillanın da katıldığı törende konuşan Murat Karayılan, Türkiye devletinin her daim aldatmaya dayalı, komplocu oyunlarla ve yöntemlerle Kürt halkına karşı plan ve saldırılar geliştirdiğini belirterek, “Bu olayların AKP hükümetine rağmen gerçekleştiğini kimse söyleyemez” dedi.

Numan Amed ve beraberindeki 10 kişinin Abdullah Öcalan ile görüşmelerin yapıldığı bir dönemde gerçekleştiğini hatırlatan Karayılan, “Bu olaydan 10 gün sonra, 9 Ocak 2013 günü ise benzer yöntemlerle Paris’te de bir katliam gelişti. Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez arkadaşların şahadeti yaşandı. Bu katliam da kritik bir dönemde gerçekleşti. Türk devleti, halkımızın mücadelesine karşı her daim komplocu yöntemler uygulamıştır. Aldatmaya dayalı, komplocu oyunlarla ve yöntemlerle halkımıza karşı plan ve saldırılar geliştirmiştir. Bundan 3 yıl önce, 28 Aralık 2011’de Roboskî’de çoğu daha çocuk yaşta 34 gencimizi de komplocu ve hain bir yöntemle şehit ettiler. Yine bu yıl 29 Kasım günü, HDP heyeti görüşmek üzere Önder Apo’nun yanına gidince, AKP hükümetinin yardımıyla açık bir şekilde Türk devletinin sınırları üzerinden Kobanê’ye yönelik saldırılar gelişti. Bu saldırıya karşı yaşanan Kürt halkının direnişinde 16 şehit verildi” dedi. Bunların hiçbirinin tesadüf olmadığına dikkat çeken Karayılan, “Bu yöntem Türk devletinin ve AKP hükümetinin sık sık başvurduğu bir yöntem” dedi.

‘Saldırıların hiçbiri AKP’ye rağmen olmuyor’

Kürtlere dönük bazı saldırıların ‘paralel yapı’ tarafından gerçekleştirildiğine dair iddialara da değinen Karayılan, “Doğru; devlet içerisinde ‘paralel veya derin devlet’ diye tabir edilen yapılanmalar vardır ama yaşanan bu olayların AKP hükümetine rağmen gerçekleştiğini kimse söyleyemez. Tüm bu oyunlar, kaynağını AKP’nin kullandığı yol ve yöntemlerden alıyor. Dolayısıyla ister kendileri yapsın, isterse başkaları yapsın, bunlar AKP’nin oyunlarından zemin buluyor” dedi.

‘Katliamların hiçbiri hesapsız kalmayacak’

“Kürdistan kritik bir dönemden geçiyor” diyen Karayılan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kürt sorununun diyalog ve müzakereyle çözümü süreci çok önemli bir aşamaya dayanmış bulunmakta. Ancak bu süreçte de gördük ki, Cizîra Botan’da da aynı oyun sahneye konuldu. Bir yandan çözüm sürecinin gelişmesi yönünde istemler dile getirilirken, diğer yandan iki yüzlü bir tarzda ve dürüst olmayan yöntemlerle geliştirilen oyunlar ve provokasyonlar var. Komploya dayalı geliştirilen bu katliamlar ve yaşanan şahadetler hesapsız kalmayacaktır. Roboskî şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, hesabı mutlaka sorulacaktır. Paris şehitlerimizin de kanı yerde kalmayacak, hesabı mutlaka sorulacaktır. Elinde silah bulunmayan, hiçbir savunması olmayan insanlarımızın merhametsizce yüz yüze geldiği bu zalimliği hiçbir vicdan kabul etmez ve bunun hesabı orta yerde kalmaz.. 2015 yılı halkımıza başarılı bir gelecek vadediyor. Yeni yıl, Kürt halkının zafere yürüyüşünde önemli bir yıl olacaktır.”