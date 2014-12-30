Cizre'ye tank ve top sevkiyatı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne bugün tank ve fırtına toplarından oluşan askeri sevkiyat yapıldı. Sıkı güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan konvoy, Tank Tabur Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Hakkari'de ise Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il Örgütü öncülüğünde, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar, yapılan yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

DHA’da yer alan habere göre, bugün öğlen saatlerine doğru, sıkı güvenlik önlemleri altında Mardin'den gelen tank, fırtına topları ile askeri malzemelerin yüklü olduğu araç konvoyu, Nusaybin İlçesi'nden geçerek Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne doğru devam etti.

Askeri konvoyda, 10 adet tank askeri araçlarla taşınırken, çok sayıdaki kamyonda da askeri malzeme ve teçhizat olduğu görüldü. Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eşlik ettiği askeri konvoy, Cizre İlçesi'ne ulaştı. Fırtına topları, tank ve askeri teçhizat ile askeri malzemelerden oluşan askeri konvoy, polisin sıkı güvenlik önlemleri altında, Cizre Tank Taburu'na girerek, burada konuşlandırıldı.

Hakkari'de protesto yürüyüşü

Hakkari'de ise Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il Örgütü öncülüğünde, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar, yapılan yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

DBP Hakkari il binası önünde bir araya gelen ve aralarında Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu, Belediye Başkan Vekili Nurullah Çiftçi, Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, DBP Hakkari İl Eş Başkanları Musa Çiftçi, Emine Berivan Akboğa, HDP Hakkari il Eş Başkanları Rahmi Temel, Nesibe Gümüşlü'nün de bulunduğu yaklaşık 700 kişi, ellerindeki 'Eruh'ta başladık, İmralı ile çözeceğiz' pankartı ile sloganlar atıp, yürüdü. Bulvar Caddesine kadar yürüyen grup, daha sonra basın açıklamasının yapılacağı Belediye binası önüne geçti. Basın açıklaması, DBP Hakkari il Eş Başkanı Musa Çiftçi tarafından okundu. Çifçti, çözüm sürecinin konuşulduğu bir süreçten geçtiklerini, sürecin hassas olduğunun söyledi. Çiftçi, şöyle konuştu:

"Hükümetin şimdiye kadar uyguladığı katliam politikaları halen devam etmektedir. Hem de bu defa daha da inceltilmiş biçimiyle uygulamaktadır. Yollarda sokaklarda insanlar apansız bir kurşunla öldürülmektedir. Üstelik bu defa bu yapılırken sadece kolluk kuvvetleri aracılığıyla bunu gerçekleştirmemiş, paramiliter güçleri de bu politikalar çerçevesinde devreye koymuştur. Sokak ortasında gerçekleştirilen yargısız infazlar, hedef gözeterek katletmeler 90'lı süreçleri hatırlatmaktadır."

Cizre'deki olaylara da dikkat çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Planlanmış, kurgulanmış ve hedefi olan bir provokasyon olayıdır. Bu, bizler açısından çok açık ve nettir. Böylesi bir manipülasyona izin vermeyeceğiz.Bir kez daha hükümeti bu kirli oyunlardan, paramiliter güçleri sokaklara, halkın arasına dökme tavrından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yürütülen bu tarz kirli politikalar 90'lı yıllarda nasıl sonuçsuz kaldıysa bugün de aynı şekilde sonuçsuz kalacaktır. Halkımızı da bu tarz kirli oyunlara alet olmama konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz."