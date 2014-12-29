DBP: Cizre olayları özel timlerin ve suikastçıların içinde yer aldığı bir tuzaktı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanlığı, Cizre’de 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan olayların “özel timlerin ve suikastçıların içinde yer aldığı bir tuzak” olduğunu öne sürdü.

Çözüm sürecini hedef aldığı savunulan olaylara ilişkin DBP tarfından yapılan açıklamada “Cizre’de yaşananlar geçmişte Kürt halkına karşı sabıkalı olan kimi güçlerle yaşanan bir çatışma değildir. Bizzat özel timlerin ve suikastçıların içinde yer aldığı bir saldırıdır. Halkımız, sağduyulu yaklaşımıyla olası bir katliamın önüne geçmiştir” ifadeleri kullanıldı.

DBP tarafından yapılan açıklama şöyle:

Rojava’da Kürtlerin taşeron İŞİD çetesine karşı verdiği mücadele ve gösterdiği destansı direniş çetelerin amacına ulaşmasını engelledi. Önlerindeki tek engel Kürt Özgürlük Hareketinin direnişi oldu. Kobanê’de Şengal’de Kürt halkı direnişiyle bir destan yazdı. Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren çete yapılanması amacına ulaşamayınca bu kez saldırılarını Bakur’ê Kürdistan’a taşımak istedi. Kürt halkını kendi içinde çatıştırarak güç kaybetmesine ve böylece Rojava ve Güney Kürdistan’da istediği gibi hareket edeceği koşullara kavuşma çabası içinde olduğu bu son Cizre provokasyonuyla daha iyi anlaşılmıştır.

Abdullah Öcalan'ın Newroz Deklarasyonuyla ilan ettiği ateşkes ve sonrasından geliştirdiği barış ve çözüm süreci birçok derin ve karanlık yapıyı tedirgin etmiş bulunmaktadır.

Kürt Özgürlük Hareketi’nin süreç içerisinde yürüttüğü mücadeleyi hazmedemeyen devlet içerisindeki kimi derin ve karanlık yapılar, Kürt halkını ve özgürlük hareketinin yükselttiği değerleri ve kazanımları bertaraf etmek için yeni provokasyonlarla çözüm ve barış sürecini sabote etmeye çalışmaktadırlar.

3 yıl önce Roboski’de bombalarla 34 insanımızı paramparça ederek katleden anlayış 27 Aralık sabahı Cizre’de yeni bir Roboski yaratmak istedi.

Çözüm ve barış sürecini, halkımızı sindirme ve katliam girişimi planıyla boşa çıkarmayı hedef alan anlayış çözüm ve barış sürecini sabote etmeyi başaramamıştır.

Ortadoğu’daki bazı çetelerin Kürtler arası bir çatışma çıkarmayı amaçladığı netleşmiştir. Bu tuzağa karşı herkesin duyarlı olması gerekiyor. Bilinçli ve örgütlü hareket ederek bu oyunlara gelmeyeceğiz.

Cizre’de yaşananlar geçmişte Kürt halkına karşı sabıkalı olan kimi güçlerle yaşanan bir çatışma değildir. Bizzat özel timlerin ve suikastçıların içinde yer aldığı bir saldırıdır. Halkımız, sağduyulu yaklaşımıyla olası bir katliamın önüne geçmiştir.

Kürt Halkı ve onun siyasal iradesi olan Demokratik Bölgeler Partisi olarak kesinlikle Kürtler arası bir iç çatışmanın çıkmasını tasvip etmiyoruz. Ancak bu olaylar nasıl gelişiyor, neden gelişiyor, amaç nedir hedef nedir; bunun da kamuoyu tarafından net bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Haftalardır bölgemizde çeşitli biçimlerde sokak ve mahallelerde benzer girişimler, kışkırtmalar söz konusudur.

Kürt halkını silahlı bir çatışmaya çekme oyunu sürekli gündemleştiriliyor. Bu tuzağa, tezgâha ve oyuna asla gelmeyeceğiz.

Amed başta olmak üzere bütün Kürdistan halkı saldırılara karşı alanlara çıkarak, serhildanlarla cevap olacaktır. Provokasyon ve oyunlara karşı alanlara çıkarak demokratik tepkilerimizi haykıracağız. Tepkilerimiz, demokratik ve kitlesel anlamda sahip çıkma şeklinde olacaktır. Bunun dışına taşan bir yaklaşım içerisinde kesinlikle olmayacağız, bilinçli ve örgütlü hareket ederek, bu oyunları boşa çıkaracağız.

Çünkü bu oyun hükümet ve devletin içinde odaklanmış bazı derin yapıların ve Ortadoğu'daki kimi çete yapılarının da içinde yer aldığı bir tuzaktır. Amacı ve hedefi, halkların barış ve birlik içinde bir arada yaşama iradesine tahammülsüzlüktür.

Cizre'de bugün yaşanan olaylar, çözüm sürecine yönelik gelişmeleri içine sindiremeyen ve toplumu çatıştırarak bundan çıkar sağlayan derin güçler; çözüm ve müzakere sürecinin ağır işlemesi nedeniyle provokasyonlara gerekli zemini ve zamanı sağlamaktadır. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı görüşmeler ve başlattığı müzakere sürecinin hızlı bir şekilde yaşamsallaşması gereği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bütün bu yaşananlarla birlikte halkımızı büyük bir duyarlılıkla bu tür tuzaklara düşmeden sağduyulu hareket etmeye ve bu oyunları boşa çıkarmanın mücadelesi içinde olmaya davet ediyoruz.

