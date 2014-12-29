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Hatip Dicle 'Cizre olaylarında 3. ve 4. güçler var' dedi, adres gösterdi

DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, Cizre'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu

29 Aralık 2014 21:40

DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, 3 kişinin yaşamını yitirdiği Cizre olayları için "Ortada üçüncü bir güç var o da 'paralel yapı'. Bu yapı çözüm sürecinin en büyük karşıtı. Hatta başka dördüncü güç olarak başka yapılar da devrede olabilir. IŞİD, yabancı istihbarat örgütleri olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

“Zete.com”un haberine göre, Hatip Dicle, Cizre olaylarının, çözüm sürecinde PKK gençlik örgütününün ‘yüzünüzü örtmeyin’ gibi bir çok kararın alındığı kongrenin hemen sonrasında yaşanmasının manidar olduğunu söyledi. Dicle, bölgede dördüncü bir gücün de varolabileceği iddia etti.

DTK Eş Başkanı Hatip Dicle TBMM ’de önemli açıklamalarda bulundu. Dicle “Ortada üçüncü bir güç var o da ‘paralel yapı’. Bu yapı çözüm sürecinin en büyük karşıtı. Ben öyle düşünüyorum” dedi.

 

‘Elimde belge çok’

 

Gazetecilerin “elinizde bir belge var mı” sorusuna “Çok sayıda” yanıtı veren Dicle, çözüm sürecinde başka provokasyonların olabileceğine de dikkat çekti.

Dicle, üçüncü güç olanak nitelendirdiği ‘paralel yapıdan’ başka dördüncü güç olarak başka yapıların da devrede olabileceğini söyledi. “IŞİD olabilir. Yabancı istihbarat örgütleri olabilir” diyen Dicle, “Çözüm süreci içte olduğu kadar dışta da bazı yapıları rahatsız ediyor” dedi.

“Bu tür provokasyonlara karşı ne yapılmalı” sorusuna Dicle, “Devlet güçleri, hükümet güçleri ve barıştan yana olanlar uyanık olmalı. Eğer uyanık davranılırsa selamete gidileceğine inanıyorum” diye konuştu.

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