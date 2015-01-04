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Cizre'den bir ölüm haberi daha

Cizre'deki sokak çatışmalarında yaralanan Zeki Alar yaşamını yitirdi, olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

04 Ocak 2015 17:11

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'nın Gençlik yapılanması olarak bilinen 'Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi' (YDGH) ile Hür- Dava Partisi (Hüda-Par) üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan Zeki Alar (32), Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Cizre ilçesinde PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyeleri ile HÜDA-PAR arasındaki çatışmalarda yaralanan Alar, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı. Alar'ın yaşamını yitirdiğinin duyulması üzerine DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı Ali Şimşek ile yöneticiler ve MEYA-DER yöneticileri hastaneye gitti. Alar'ın cenazesinin Cizre ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

 

Ölü sayısı 4'e yükseldi

 

Cizre'deki olaylarda daha önce Yasin Özer, Barış Dalmış ve Abdullah Deniz hayatını kaybetmişti. Alar'ın vefatıyla ilçedeki olaylarda ölenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

 

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