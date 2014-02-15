Kabataş dosyasının ilk savcısı: Görüntüler eksik, olay sonra başlıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemeleri sırasında Kabataş’ta ‘’Başörtülü bir kızımıza ve bebeğine saldırdılar, yerde sürüklediler, üzerine idrarlarını yaptılar'' dediği ve Kanal D tarafından görüntüleri yayınlanan olay ile ilgili olarak ilk kez açıklama yapan soruşturmanın eski savcısı Rasim Işıkaltın, yayınlanan görüntülerin yaşanan olaydan hemen önce kaydedildiğini söyledi.

Başbakan'ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan ise konu ile ilgili, ''O görüntülerle aksi ispat edilmiş değil. Bunlardan medet ummayı da doğru bulmuyoruz. Anlaşılan paralel yapının yönlendirmesiyle bu tür fotoğraf kareleri üzerinden bir anlam üretilmeye çalışılıyor'' dedi.

Hilal Yıldırım’ın Akşam'da yayımlanan haberine göre, soruşturmanın ilk savcısı olan ancak daha sonra görev değişikliğine gidilen Rasim Işıkaltın, soruşturma kapsamında Emniyet’te kayıtların incelenmesinin sürdüğünü saldırı karelerinin dosyaya girmesinin beklendiğini belirtti. Işıktan’ın açıklamaları şöyle:

Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Kabataş'ta kucağında 6 aylık bebeği bulunan başörtülü Zehra Develioğlu'nun saldırıya uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın savcısının değiştiği ortaya çıktı. Dosyanın eski savcısı Rasim Işıkaltın, ortaya çıkan görüntülerle ilgili ilk kez konuştu.

Olay sonra başlıyor

Soruşturmanın eski savcısı Işıkaltın, Emniyet görevlileri ile birlikte olay yerine ait birçok mobese görüntüsü inceledi. Görüntüler doğrultusunda tespit edilen çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Bu sırada önceki gün olaya ilişkin ilk kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülere göre Zehra Develioğlu 19.42 sıralarında bebek arabasıyla kameranın görüş açısına giriyor. Bir müddet sonra da eşinin gelmesiyle yolun karşısına geçerek uzaklaşıyor. Kayıtlarda Develioğlu'na müdahale görünmüyor.

Yakında dosyaya girecek

Savcı Işıkaltın, "O ana kadar herhangi bir müdahale söz konusu değil. O görüntü olay anından öncesine denk gelen görüntülerdir" dedi. Işıkaltın soruşturma kapsamında Emniyet’te kayıtların incelenmesinin sürdüğünü saldırı karelerinin dosyaya girmesinin beklendiğini söyledi. Işıkaltın'ın görevden alınmasının ardından dosya yeni Savcı Mehmet Akıllı’ya verildi.

Yalçın Akdoğan: Parelel yapının yönlendirmesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Kabataş’taki görüntülerle ilgili konuştu. Akdoğan, "Bir fotoğraf karesi üzerinden yorum yapılamaz. Ortada bir mağdur, anlattıkları ve adli tabipten aldığı raporlar var. Bunlar şu anda bizim için daha geçerlidir. O görüntülerle aksi ispat edilmiş değil. Bunlardan medet ummayı da doğru bulmuyoruz. Anlaşılan paralel yapının yönlendirmesiyle bu tür fotoğraf kareleri üzerinden bir anlam üretilmeye çalışılıyor. Bunlar ortada duran gerçeği değiştirmez.

İşte Zehra Develioğlu'nun tacize uğradığı iddia edilen görüntüler:

Adli tıp raporu var

Bu arada Develioğlu’nun avukatı Abdurrahman Kayapınar görüntülerin olayın tamamını yansıtmadığını belirterek, "Müvekkilimle çocuğunun Adli Tıp Kurumu’nun darp raporu bulunuyor" dedi. Kayapınar, “Olayın meydana geldiği bölgede bulunan bir kısım MOBESE kameralarının tahrip edildiği diğerlerininse olay yerini kaydetmediği tespit edildi. Yayımlanan kamera kayıtları da MOBESE kamerası kaydı olmayıp, bu nedenle net ve belirgin görüntüler içermiyor” dedi.

Acıları artıyor

Kayapınar şöyle devam etti: "Müvekkilime ait olmayan bir kısım beyanlar esas alınarak, görüntülerin bu beyanları desteklemediği iddia ediliyor. Müvekkilin etrafında kalabalık bir grup tarafından toplanılmış olması önemsiz bir olay gibi gösteriliyor. Müvekkilimin gerçek dışı beyanda bulunduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Müvekkilimin yaşadığı acının artmasına neden olunuyor.