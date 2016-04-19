Kayyum, MHP'de kurultay tarihini 15 Mayıs olarak belirledi

MHP'ye atanan kayyum heyeti üyeleri Ali Sağır, Ayhan Erel ve Mehmet Bilgiç, dün gerçekleştirdikleri ve yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından aldıkları kararlara ilişkin yazılı açıklama yaparak kurultay tarihini 15 Mayıs olarak belirlediklerini duyurdu.

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 8 Nisan'daki ilamı gereğince, Milliyetçi Hareket Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nin toplantıya çağrılması ve gerekli işlemlerin icrası hususunda kendilerine 'Çağrı Heyeti' sıfatıyla yetki verildiğini anımsatan Sağır, Erel ve Bilgiç, şunları ifade etti:

"Söz konusu kararın verdiği yetki ile MHP Parti Tüzüğü'nün ilgili hükümleri gereği olağanüstü büyük kongrenin yerine getirilmesi amacıyla gerekli iş ve işlemler başlatılmıştır. Süreç, Çağrı Heyeti sıfatıyla tarafımızca yürütülecek olup, ilk olağanüstü toplantının 15 Mayıs 2016 tarihi saat 10.00'da, gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci olağanüstü genel kurul toplantısının aynı yerde ve saat 10.00'da, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacağı hususunda karar alınmıştır."

MHP'den karara ilk tepki

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, kayyum heyetinin kongre tarihi olarak 15 Mayıs'ı belirlemesine ilişkin olarak, "Temyize müracaat edildiği andan itibaren Yargıtay kararı kesinleşene kadar bu kongre gerçekleşemez" görüşünü savundu.

Gözler Yargıtay'da

Genel Merkez geçen cuma Yargıtay’a başvurmuştu. Bu noktadan sonra gözler 15 Mayıs’a kadar Yargıtay’dan bir karar çıkıp çıkmayacağında olacak. Muhaliflere göre Yargıtay’dan karar çıkmazsa kurultay yapılacak.

Akşener'e ihraç yolu

MHP'de Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bayrak açan isimlerden Meral Akşener, CNN Türk canlı yayınında "Baş paralelci Bahçeli" ifadelerini kullanmış, Genel Merkez Akşener hakkında soruşturma başlatmıştı. Kulislerde, Akşener'in ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilebileceği konuşuluyor. MHP'de genel başkan adaylarından Sinan Oğan da geçen yıl ağustos ayında partiden ihraç edilmiş, dava açarak kasım ayında partiye dönmüştü. MHP'de genel başkanlığına adaylığını açıklayanm diğer isimlerse Koray Aydın ve Ümit Özdağ...