Gezici Araştırma'nın anketine göre, HDP ve MHP baraj altında, AKP yüzde 56 oy oranında!

Gezici Araştırma Şirketi, son yaptırdığı kamuoyu araştırmasını Halk TV yayınında açıkladı. "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna cevap aranan anket sonuçlarına göre, HDP ve MHP baraj altında kalıyor, AKP ise yüzde 56'lık oy oranına ulaşıyor.

Ayşenur Aslan'ın Halk TV'de sunduğu 'Medya Mahallesi'nde yayınlanan son ankete göre; CHP'nin oy oranını koruduğu görülüyor.

Kasım ayında referandum

Anket kapsamında "Başkanlık sistemini destekliyor musunuz" sorusu da soruldu. Katılanların yüzde 55.2'si olumlu yanıt verirken desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 35,5 oldu. Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, kasım ayında iki sandıklı bir referandum yapılacağını bunun anayasa ve başkanlık olacağını iddia etti.

Bugün seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:

AKP: % 56

CHP: % 25.8

MHP: % 8.9

HDP: % 7.3